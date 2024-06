São Paulo deve manter Sabino no elenco até o final da temporada

Mesmo com pouco tempo jogado na temporada, o zagueiro Sabino deve ter seu tempo prolongado no São Paulo. Com contrato apenas até o final de junho e com 28 minutos dentro de campo, o defensor deve estender seu contrato até o final de 2024 e ser uma opção para o técnico Luis Zubeldía.

Sabino chegou ao Morumbi em março, com vínculo de pouco mais de três meses, como experiência. O jogador estava livre após deixar o Sport e em recuperação de lesão no pé, que foi tratada justamente no São Paulo.

Ele foi contratado pelo Tricolor Paulista para suprir a ausência de jogadores que disputariam a Copa América. O São Paulo contava que Ferraresi (Venezuela) e Arboleda (Equador), fossem convocados. Contudo, apenas o primeiro acabou sendo chamado e vai desfalcar a equipe por uma grande margem de jogos.

Mesmo assim, o clube avalia que é interessante manter Sabino no elenco. Ele recebe um salário considerado baixo e a diretoria entende que seria difícil repor essa vaga nas mesmas condições. Além disso, mesmo com poucos minutos na temporada, o jogador não se deixa abalar e vem treinando bem, buscando seu espaço no plantel.

Assim, quem dará a palavra final sobre a permanência de Sabino será Luis Zubeldía. O treinador vai avaliar se vale manter o zagueiro até o final da temporada ou não. No momento, ele conta com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Diego Costa para o setor defensivo. O garoto Matheus Belém também é uma opção, mas também perdeu espaço.

