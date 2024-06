Endrick, o jovem atacante de apenas 17 anos, relembrou um trauma com a Copa do Mundo de 2014, que marcou a estreia de Neymar Jr. na competição, e foi responsável pela eliminação traumática da Seleção Brasileira ne edição, marcada pelo placar de 7 x 1 na partida contra a Alemanha.

Em entrevista ao Jornal Nacional, da Globo, exibido nesta última terça-feira (4/6), o atleta afirmou que ficou traumatizado pela lesão sofrida pelo craque dos gramados, e que busca fazer com que a torcida brasileira volte a acreditar em seus jogadores em 2026.

"É um campeonato em que não vai ser diferente, vou dar a minha vida. Quando eu tinha sete ou oito anos, a primeira Copa que eu vi foi a de 2014. Chorei com a lesão do Neymar e com a nossa eliminação", lamentou Endrick.

"Espero que todas essas crianças possam vibrar e ver nossa seleção jogar com raça e determinação, vamos nos dedicar o máximo possível", acrescentou ele, que se tornou o camisa 9 da Seleção, sendo o mais jovem do elenco atual.

O post Endrick revela episódio traumático envolvendo Neymar: "Chorei" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.