Justiça extingue punição ao zagueiro Renan por causar morte em acidente de trânsito

Agora é oficial. A Justiça extinguiu a punição ao jogador Renan, investigado por causar um acidente de trânsito que resultou em morte na cidade de Bragança Paulista. O fato ocorreu em 2022, quando ele atuava pelo Red Bull Bragantino.

No acordo junto ao Ministério Público, Renan desembolsou R$ 1,7 milhão para ampliar os leitos de hemodiálise à Santa Casa da cidade localizada no interior paulista. Sendo assim, o hospital terá a oportunidade de melhorar o atendimento aos pacientes.

Além de ter pago o acordo ao MP, o jogador também pagou uma indenização a família da vítima. Eliezer Pena faleceu aos 38 anos e deixou duas filhas.

Relembre o caso Renan

Em 2022, Renan assumiu o controle do volante e atropelou um motociclista na cidade de Bragança Paulista. Sem a CNH definitiva, o então jogador do Bragantino ficou um dia na delegacia, mas foi solto logo depois de não ter comprovada a sua embriaguez. Ao delegado, o atleta admitiu ter consumido bebida alcoólica.

Por conta de toda a repercussão negativa, o jogador teve o seu empréstimo ao Red Bull Bragantino encerrado e, de quebra, teve a rescisão de contrato junto ao Palmeiras, clube que detinha seus direitos econômicos.

Atualmente, o brasileiro defende as cores do Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes. O seu contrato com o clube do exterior é válido até junho de 2025.

Cria do Palmeiras

Renan surgiu no cenário brasileiro com a camisa do Palmeiras. O atleta fez parte do elenco bicampeão da Libertadores da América (2020/2021) e faturou a Copa do Brasil. Porém, os casos de indisciplina interromperam a sua sequência no time comandado por Abel Ferreira.

