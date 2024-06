Tempo no DF terá frio de manhã, sol à tarde e mais frio à noite

Sem previsão para chuvas, os termômetros no Distrito Federal (DF) continuam a oscilar e prometem permanecer assim pelas próximas semanas. Apesar do inverno começar somente no fim do mês, em 21 de junho, o frio já pode ser sentido em alguns momentos do dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que as temperaturas continuem mais baixas pela manhã, subam durante o dia e voltem a cair ao entardecer. Nesta quinta-feira (6/6), a mínima registrada foi de 13°C, na região do Gama. O esperado é que a máxima chegue a 28°C.

Um pouco menos seco do que na semana passada, quando a umidade marcou mínima de 25%, nesta quinta a umidade deve variar entre 90% e 35%. A nebulosidade vista pela manhã não permanecerá ao longo do dia, a tendência que o céu fique claro e ensolarado. Após o pôr do sol, o tempo deve esfriar novamente.