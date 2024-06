Estafe de Centurión, ex-São Paulo, garante que atacante está em casa

Os representantes do atacante Centurión vieram a público para revelar o paradeiro do atleta. O estafe procurou a imprensa argentina, nesta quinta-feira (06), e garantiu que ele está em casa. Assim, tranquilizou a comunidade do futebol.

Segundo o site “Doble Amarilla”, o atacante argentino conversou com sua mãe por telefone na noite da última quarta-feira (5). Com isso, seus representantes indicaram que não há motivo para se preocupar com o atleta. Além disso, à rádio “Mitre”, informaram que Centurión buscou contato com o seu clube, o Vélez Sarsfield, nesta quinta. Exatamente para esclarecer que estava em sua residência.

A situação do jogador causou preocupação. O presidente do Fortín, Fabián Berlanga, indicou que Centurión estava ausente dos treinos há pelo menos dez dias, além de não ter dado qualquer tipo de satisfação ao clube.

“Centurión desapareceu de um dia para o outro. Não sabemos nada dele. Estamos preocupados. Estamos tentando localizá-lo pelo Google Maps. Mas desligou o telefone e não podemos localizá-lo. Faz 10 dias”, declarou o mandatário.

Passagem irregular de Centurión pelo Vélez

O atacante, aliás, chegou ao Vélez por empréstimo junto ao Racing. Mesmo com poucos jogos foi contratado em definitivo. Contudo, somou problemas extracampo. As situações influenciaram para que ele saísse por empréstimo para San Lorenzo e o humilde Barracas Central em 2023. Neste ano, o jogador voltou ao Fortín, mas não teve espaço. Assim, fazia atividades separado do restante do grupo.

“Ele é um rapaz que está se recuperando. Estamos dando a ele todas as possibilidades de treinar. Esperamos recuperá-lo como pessoa e dar-lhe a oportunidade de estar no grupo, de ser mais um, e a partir daí, se estiver tudo bem, vamos tratá-lo como mais um jogador, como ele é”, indicou com esperança o presidente Fabián Berlanga.

Em fevereiro deste ano, o ex-jogador do São Paulo chegou a estar entre os relacionados do Vélez, mas não deixou o banco de reservas. A sua última partida, aliás, foi em abril do ano passado, quando estava atuando por empréstimo no Barracas Central. Seu vínculo com o Fortín expira no fim de 2024.

“É muito triste, porque nos colocamos à disposição”, comenta com decepção o mandatário Berlanga.

Período no São Paulo

Centurión chamou a atenção do São Paulo após atuações de destaque pelo Racing, quando venceu o Apertura do Campeonato Argentino, em 2015. Com isso, o Tricolor Paulista investiu em sua contratação. No entanto, não correspondeu às expectativas. Afinal, em 80 partidas, marcou somente oito gols e deu sete assistências entre 2015 e 2016.

Posteriormente, ele foi para o Boca Juniors por empréstimo e, depois, saiu em definitivo para o Genoa, da Itália. Centurión ainda retornou ao Racing e defendeu, também, o Atlético San Luis, do México.