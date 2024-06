Mesmo com atleta já na Suíça, julgamento de Gabigol é adiado

O julgamento do atacante flamenguista Gabriel Barbosa, o Gabigol, previsto para acontecer nesta sexta-feira (7/6), em Lausanne, na Suíça, por uma tentativa de fraude num exame antidoping, foi adiado. Marcado para ser realizado na sede da Corte Arbitral do Esporte (CAS), não possui, além disso, uma nova data para acontecer.

Segundo noticiado primeiramente pelo ge.globo, porém, a previsão é de que o encontro aconteça no segundo semestre. As parte foram informadas do adiamento na manha desta quinta-feira (5/6). O atleta, punido por tentar fraudar um exame antidoping no qual foi sorteado para participar, poderá, porém, atuar normalmente. Isso ocorre por conta de um efeito suspensivo. De qualquer forma, ainda aguardará uma decisão do mérito.

O que provocou o adiamento?

Um pedido da União Federal foi o que desencadeou a mudança de data. O órgão, por ter alegado não ter sido devidamente notificado da realização do julgamento, não indicou um árbitro. O pedido pelo adiamento, portanto, acabou acatado pelo CAS. As partes foram informadas assim que Gabigol chegou ao território suíço.

Para acontecer, a sessão precisa contar com a presença de três árbitros. Um pela defesa do jogador; Um segundo, representante da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD); E um terceiro, indicado pelo próprio CAS, o 'presidente' da mesa.

É importante salientar, ademais, o começo de todo o imbróglio já na decisão sobre o efeito suspensivo ao atleta. Normalmente, os processos realizados pelo CAS geram custos judiciais. Estes são divididos entre as partes que compõem os julgamentos.

Por não ter pagado a fatia referente a si própria, a ABCD perdeu a data limite para indicar um árbitro representante. A defesa de Gabriel, porém, pagou este montante. Com a indicação de um profissional pelo órgão brasileiro, foi definido que o trio de arbitragem seria composto por dois ingleses e um suíço. Foram exatamente esses os indivíduos responsáveis por conceder o efeito suspensivo ao jogador rubro-negro.

O julgamento em si, antes marcado para esta sexta-feira, seguiria o mesmo script. A própria dupla inglesa, junto do profissional suíço, definiriam a punição de Gabriel Barbosa. O adiamento, então, tomou forma com a solicitação da ABCD, junto à União. O argumento foi justamente a falta de um árbitro pela acusação. Agora, um novo trio deve ser escalado para a sessão.

Caso uma decisão fosse de fato tomada no dia sete de junho, ela não precisaria ser divulgada no mesmo dia. Lá, os árbitros, além de coletar depoimentos das partes (atleta e testemunhas), analisariam provas e o caso de forma geral. Para que se chegue a uma conclusão, o depoimento do acusado, o Gabigol, é essencial.

Próximos passos

Com a ausência de uma data para que a audiência aconteça, existem dois cenários distintos condizentes ao julgamento do CAS. A primeira, é que o ex-camisa 10 flamenguista seja absolvido, ou cumpra pena até abril de 2025, de acordo com a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), no Brasil. O órgão aplicou dois anos de suspensão ao atacante. Por isso, é impossível que ela seja maior. O dia oito de abril de 2023, data em que foi realizada a coleta de exames no CT do clube carioca, data o início do período de uma eventual pena.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

