Brasília recebe um dos principais eventos de Beach Tenis

Brasília será casa de um dos maiores eventos de Beach Tennis do mundo. A quarta edição do ITF Sand Series Brasília Classic está confirmada para acontecer entre 10 e 16 de junho, na Arena BRB. O torneio se tornou um dos eventos mais emblemáticos e prestigiados do esporte no mundo, com inovações e alta qualidade. A edição deste ano promete superar as expectativas trazendo uma experiência ainda mais completa para os atletas e amantes do esporte, com mais atrações e entretenimento.

“Pelo quarto ano seguido, Brasília realiza o ITF Sand Series Brasília Classic, consolidando a capital federal na rota dos grandes eventos internacionais e atraindo a atenção de atletas do mundo inteiro. E não só isso. Com uma infraestrutura completa não só para a competição como também para o fã do Beach Tennis, o evento ainda promove o desenvolvimento da modalidade na cidade com a realização do torneio amador, com cerca de 400 atletas inscritos, que é disputado paralelamente ao profissional, além de proporcionar aos atletas amadores experiências inesquecíveis”, afirma Sergio Oprea, presidente da Federação Brasiliense de Tênis.

O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 será realizado na Arena BRB, localizada ao lado do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. O espaço contará com oito quadras com arquibancadas cobertas, sendo que a quadra central terá 1.500 lugares, áreas de relacionamento, área reservada para atletas amadores, profissionais e imprensa e estrutura de transmissão internacional. Os ingressos estão disponíveis no site www.bilheteriadigital.com, de forma gratuita.

Boulevard Monumental de 800 metros quadrados cobertos contará com praça de alimentação, estandes, ativações palcos, área de convivência, uma praia artificial com pedalinhos para o público, e estacionamento privativo.

Os melhores do mundo estarão em Brasília

A participação dos melhores atletas do mundo está confirmada de 13 a 15 de junho, quando será disputada a chave principal da competição. Antes, no dia 12, acontece o qualifying. O torneio distribuirá uma premiação de US$ 50 mil e 600 pontos no ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis).

Já estão definidas as duplas cabeças de chaves da competição. No feminino, Patricia Diaz (VEN)/Rafaella Miiller (BRA), cabeça 1; Flaminia Daina (ITA)/Nicole Nobile (ITA), cabeça 2; Sophia Chow (BRA)/Vitória Marchezini (BRA), cabeça 3, Giulia Gasparri (ITA)/Ninny Valentini (ITA), cabeça 4; Sofia Cimatti (ITA)/Greta Giusti (ITA), cabeça 5; Veronica Casadei (ITA)/Marcela Vita (BRA), cabeça 6; Juliana Nogueira (BRA)/Isadora Simões (BRA), cabeça 7; e Eva Palos (ESP)/Giulia Trippa (ITA).

No masculino, as duplas favoritas são: Nicolas Gianotti (FRA)/Mattia Spoto (ITA), André Baran (BRA)/Michele Cappelletti (ITA); Nikita Burmakin/Tommaso Giovannini (ITA); Maksimilians Andersons (LAT)/Antonio Ramos (ESP); Federico Galeazzi (ITA)/Hugo Russo (BRA); Fabricio Neis (BRA)/Allan Oliveira (BRA); Leonardo Branco (BRA)/Mathieu Guegano (FRA); e Giovanni Cariani (BRA)/Daniel Mola (BRA).

Além do ITF Sand Series, o evento terá também a disputa do ITF BT 50, nos dias 10 e 11 de junho, e do ITF BT10, no dia 16, e o torneio amador dividido em várias categorias – A, B, C, 40+ e 50+.

Confira a programação prévia:

Profissional

10 e 11/06 – ITF BT50

12/06 – ITF Sand Series Brasília Classic – Qualifying

13 a 15/06 – ITF Sand Series Brasília Classic – Chave Principal

16/06 – ITF BT10

O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 tem o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF, com o patrocínio da Alto Giro, SESC Fecomércio e o apoio do Banco BRB, Meliá Brasil XXI, Porsche, Eurobike, Nox, Talk e Lessence. O Evento é realizado pela Federação Brasiliense de Tênis, com a chancela da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Internacional de Tênis (ITF).



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

