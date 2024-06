Final da NBA: Boston se impõe no TD Garden e abre 1 x 0 contra Dallas

Recordista de títulos da NBA com 17 troféus ao lado do Los Angeles Lakers, o Boston Celtics iniciou com vitória o projeto de isolar-se como maior colecionador de conquistas na história da liga norte-americana de basquete. Imponente desde o início do primeiro de até sete jogos possíveis na finalíssima, a trupe de Jayson Tatum derrotou o Dallas Mavericks no TD Garden por 107 x 89 nesta quinta-feira e abriu 1 x 0 na série. O segundo round será neste domingo, novamente na casa da franquia de Massachusetts.

O esloveno Luka Doncic terminou a partida como cestinha com 30 pontos, mas viu Jaylen Brown (22) e Jayson Tatum (16) combinarem 38 pontos. De volta ao Celtics na decisão, Kristaps Porzingis com mais pontos e participações decisivas no sistema defensivo. O jogador letão colaborou com três tocos, seis rebotes ofensivos e outros seis defensivos.

“O Luka Doncic vai continuar fazendo os pontos dele, mas não podemos nos preocupar somente com eles. Nós fizemos um belo jogo defensivamente e conseguimos neutralizar companheiros importantes dele nessa primeira partida”, comemorou o astro do Boston Jayson Tatum. Doncic deu apenas uma assistência na partida e não conseguiu muitas conexões com Kyrie Irving, autor de 12 pontos e duas assistências.

Protagonista da melhor campanha na temporada regular e de um triunfo por 4 x 0 contra o Indiana Pacers na final da Conferência Leste, o Boston Celtics se impôs desde o primeiro quarto com uma arrancada por 37 x 20. A distância de 17 pontos ampliou ao término da segunda parcial. O time da casa ampliou a vantagem para 21 ao sair para o intervalo com uma vitória parcial de 63 x 42. O Dallas Mavericks ameaçou encostar no terceiro período ao reduzir a desvantagem a oito pontos, porém o Boston Celtics manteve o foco e a rédea do confronto ao encaminhar a vitória por 20 pontos em Boston abrindo 86 x 66.

O último quarto foi um passeio. Em uma comparação com luta de boxe, o Dallas praticamente jogou a toalha a quatro minutos do término da partida ao poupar os principais jogadores para o Jogo 2, novamente no TD Garden, em Boston. Eufórica, a torcida anfitriã contou apenas minutos e segundos até o cronômetro zerar com imponente 107 x 89.

Presença especial

A final da NBA contou com a participação de Pepe Guardiola, técnico de futebol do time do Manchester City. Veja: