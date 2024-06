Três torcedores são condenados a prisão por insultos racistas contra Vini Jr na Espanha

Três torcedores do Valencia foram condenados, nesta segunda-feira (10/6), a oito meses de prisão por insultos racistas contra o jogador brasileiro Vini Jr, que atua no Real Madrid. Esta é a primeira condenação na Espanha por um caso de racismo no futebol.



A condenação também proíbe que os torcedores voltem a entrar em um estádio por dois anos.

Os insultos racistas ocorreram em maio de 2023 durante partida da Liga Santander entre Valencia e Real Madrid no estádio Mestalla. O caso provocou uma onda de indignação internacional. Na audiência, os autores se declaram culpados e concordam com as sentenças solicitadas pelo Ministério Público. Eles foram condenados por crime contra a integridade moral com circunstâncias agravantes de discriminação por motivos racistas.

De acordo com a sentença, os três repreenderam Vinicius com gritos, gestos e cânticos referentes à “cor da sua pele, agindo com evidente desprezo pela cor negra da pele do jogador”. Os gritos e gestos racistas consistiram entre outras coisas em repetir os sons “uh, uh uh” e imitar os movimentos dos macacos, provocaram no jogador de futebol “sentimentos de frustração, vergonha e humilhação".

Ainda foi ressaltado que as ações ocorreram com o estádio de futebol lotado e perante uma “grande audiência televisiva, radiofónica e mediática”. Além disso, eles tiveram uma atenuante por terem demostrado arrependimento e pedido desculpas ao jogador brasileiro.