Após punição a racistas, Vini Jr. se pronuncia: "Não sou vítima. Sou algoz"

Camisa sete do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vini Jr. foi às próprias redes sociais para se manifestar sobre a mais recente punição de um dos graves casos de racismo proferidos contra ele durante a carreira.

Através das contas dele no Instagram e no "X", o antigo Twitter, o atleta, além de relembrar o passado em que, de acordo com ele, muitos pediam para que ignorasse os insultos, celebrou a primeira condenação penal por um caso do cunho em questão da história da Espanha.

"Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol". Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado a La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí…", testemunhou.

As fortes palavras, nas postagens em ambas as redes sociais, foram acompanhadas pelo anúncio oficial feito pelo próprio Real Madrid, acerca da sentença de condenação aos racistas. Pelos insultos proferidos no Estádio Mestalla, em Valência, no dia 21 de maio de 2023, três indivíduos foram punidos pela Justiça da Espanha.

Além de precisarem cumprir oito meses de reclusão em regime fechado, estarão proibidos, depois desse período, de frequentar quaisquer estádios de futebol onde se realizam jogos do Campeonato Espanhol ou da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por dois anos adicionais.

Javier Tebas, presidente de La Liga, o Campeonato Espanhol, foi à público para se pronunciar sobre o caso. Para ele, a sentença repara os danos sofridos pelo jogador. "Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Jr. e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar, de que LaLiga vai identificá-los, denunciá-los e lá terão consequências criminais para eles", disse ele.

Por meio dos meios oficiais de comunicação, o Real Madrid destacou que os culpados realizaram "um delito contra a a integridade moral de Vinicius Júnior". Veja:

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

