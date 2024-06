Morre ex-jogador Jerry West, que serviu de inspiração para logo da NBA

Morreu na manha desta quarta-feira (12/6), o ídolo dos Los Angeles Lakers, Jerry West aos 86 anos. O ex-jogador da NBA se consagrou um dos maiores nomes do basquete e teve a silhueta transformada na logo da NBA. West faleceu em casa, com sua esposa Karen, de "maneira tranquila", segundo divulgação do LA Clippers. Ele prestava consultoria para a equipe da California.

A estrela do Lakers faturou um título da NBA para a equipe e foi MVP na temporada de 1969. Ele foi o terceiro jogador na história da NBA a atingir a marca dos 25 mil pontos. Em 1976, se tornou treinador da equipe e em seguida foi para o cargo de executivo.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.