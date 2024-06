Euro 2024: as seleções do Grupo A; dona da casa, Alemanha é favorita

O Grupo A chega para a edição da vez da Euro com uma disparidade de forças. Em decorrência da força do elenco e do fator casa, a Alemanha inicia a campanha como favorita. Alguns dos jogadores do elenco germânico estão entre os melhores do planeta bola nas respectivas posições.

Entre as equipes restantes, a Suíça surge como a cotada para ocupar a segunda vaga de classificação. Presença frequente em torneios de grande porte, possui plantel equilibrado e histórico positivo. Na última edição, surpreendeu ao eliminar a França, nas oitavas de final.

Hungria e Escócia correm por fora para beliscar uma oportunidade. Ambos possuem alguns jogadores de expressão nos próprios clubes, mas elencos inferiores. Para surpreender e alcançar o mata-mata, dependerão justamente destes jogadores de destaque, ou de expressivas atuações coletivas. Veja, a seguir, os componentes da chave A da Eurocopa.

Alemanha - Hora da redenção?

Toni Kroos se despedirá do futebol ao término da Eurocopa em casa com a Alemanha (foto: AFP)

A dona da casa chega para espantar os fantasmas de todos os últimos grandes torneios entre seleções que disputou. Desde a conquista do tetracampeonato mundial no Rio de Janeiro, em 2014, a Die Mannschaft decepciona com escassez de títulos. Quando o assunto é Copa do Mundo, passou vexames com eliminações precoces em 2018 e 2022. Nas últimas duas Euros, o máximo alcançado foi a fase semifinal. Com uma bem equilibrada mescla entre jovens como Florian Wirtz e Jamal Musiala, e medalhões como Toni Kroos e Gundogan, a seleção alemã terá recursos de sobra para fazer bom uso do fator casa e brigar para levantar o primeiro caneco em dez anos.

Esquema tático: 4-2-3-1

Técnico: Julian Nagelsmann

Melhor campanha: Campeã 3x (1972, 1980 e 1996)

Odd do CB: Quer a taça!

Escalação: Neuer; Kimmich, Jonathan Tah, Rudiger e Mittelstaedt; Andrich, Kroos, Gundogan, Musiala e Wirtz; Havertz

O cara: Toni Kroos

Escócia - Por uma bela primeira vez

Escócia reúne peças importantes do futebol inglês para brigar pela primeira classificação ao mata-mata (foto: AFP)

Prestes a competir em uma Eurocopa pela quarta vez, a seleção escocesa jamais chegou ao mata-mata do torneio. Como de costume, no entanto, terá à disposição múltiplos nomes calejados no aclamado Campeonato Inglês para chegar à tão desejada meta. “Descoberto” como dono de faro artilheiro, o volante Scott Mctominay foi o artilheiro da campanha de qualificação para o torneio, com sete gols. Enquanto isso, os jovens Tommy Conway, do Bristol City, e Billy Gilmour, do Brighton, além dos medalhões Andy Robertson, do Liverpool, e John McGinn, do Aston Villa, serão responsáveis por dar corpo ao esquadrão. Chega à competição, porém, com apenas duas vitórias nas últimas dez partidas.

Esquema tático: 4-2-3-1

Técnico: Steve Clarke

Melhor campanha: Fase de grupos

Odd do CB: Briga por mata-mata

Escalação: Clark; McCorie, Porteous, Hanley e Andy Robertson; Gilmour, McGregor, Christie, McGinn, Forrest; Che Adams

O cara: Andy Robertson

Hungria - Para manter os bons ares

Hungria confia no talento de Dominick Szoboszlai, do Liverpool, mas é o patinho feio da chave (foto: AFP)

A seleção húngara pisará em campo na edição da vez da Eurocopa com um recorte expressivo de rendimento. Desde a edição de 2022 da Uefa Nations League, há 21 meses, os Nemzeti Tizenegy disputaram, entre amistosos e eliminatórias para o torneio europeu, um total de 16 jogos. Neste montante, foi derrotada apenas uma vez, pela Irlanda, no começo do mês. Chegou a somar 14 jogos de invencibilidade. Os dados são fruto do trabalho do italiano Marco Rossi, no cargo desde 2018. Dessa vez, tentará voltar ao mata-mata pela primeira vez desde a edição de 2016. Para isso, poderá contar com a liderança do meia Dominik Szoboszlai, de 23 anos, capitão e destaque da equipe.

Formação: 3-4-2-1

Técnico: Marco Rossi

Melhor campanha: Terceiro lugar (1964)

Odd do CB: Azarão do grupo

Escalação: Gulácsi; Dardai, Szalai e Orban; Kerkez, Nagy, Schäfer e Nego; Varga e Szoboszlai; Sallai

O cara: Dominik Szoboszlai

Suíça - Missão: Repeteco

Paredões Gregor Kobel e Yan Sommer disputam posição na baliza da Suíça, que quer surpreender novamente na Euro (foto: AFP)

Para a edição da vez do torneio continental, a seleção suíça correrá atrás de surpreender e fazer bonito, assim como na última participação, em 2020. Na ocasião, o esquadrão vermelho chegou às quartas de final após eliminar uma das favoritas, a França, nos pênaltis. Para isso, usará de motivação o bom momento vivido nas últimas Datas Fifa, sobretudo nas eliminatórias para a Euro. No Grupo I, finalizou a campanha com a segunda posição e apenas uma derrota sofrida - para a líder, Romênia. No elenco, poderá contar com alguns protagonistas dos respectivos clubes, como o goleiro Kobel, do Borussia Dortmund, o zagueiro Akanji, do Manchester City, e o volante Xhaka, do Bayer Leverkusen.

Formação: 5-3-2

Técnico: Murat Yakin

Melhor campanha: Quartas de final (2020)

Odd do CB: Pode surpreender

Escalação: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez e Ndoye; Freuler, Xhaka e Zakaria; Okafor e Vargas

O cara: Yann Sommer



Agenda de partidas:



Primeira rodada

Alemanha x Escócia, sexta-feira (14/6), às 16h

Hungria x Suíça, sábado (15/6), às 10h

Segunda rodada

Alemanha x Hungria, quarta-feira (19/6), às 13h

Escócia x Suíça, quarta-feira (19/6), às 16h

Terceira rodada

Suíça x Alemanha, domingo (23/6), às 16h

Escócia x Hungria, domingo (23/6), às 16h

