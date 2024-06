Euro 2024: as seleções do Grupo B, a chave da morte

O Grupo B é, de todas as seis chaves da Euro, o mais equilibrado. Dos quatro membros do segundo grupamento do torneio, três são times de expressão no cenário de futebol de seleções, embora tenham oscilado no passado recente.

Itália e Espanha surgem como os grandes favoritos a disputar o primeiro posto. Campeã da última edição, a Azzurra vem de duas ausências em Copas do Mundo. Nas eliminatórias europeias, também passou dificuldade. Quase precisou ir à repescagem. Apesar disso, passou por reconstrução através do novo treinador Luciano Spalletti.

Com Luis de La Fuente, a Espanha também toca um trabalho com treinador pouco longevo. Apesar disso, chega com elenco portador de mescla entre algumas das grandes promessas do futebol europeu e líderes consagrados.

Apesar de menos badalada, a Croácia aterrissa em solo alemão ainda com a base vice-campeã e semifinalista mundial em 2018 e 2022, respectivamente. Com a manutenção de diversas peças de uma geração vencedora, pode dar trabalho.

A Albânia, enquanto isso, é a quarta força da chave, ao menos em teoria. Porém, se levada em consideração a campanha nas eliminatórias, na qual foi líder do próprio grupo, pode surpreender. A seguir, veja os componentes da chave B da Eurocopa.

Espanha - Florescer de uma nova era

Rodri é o cara de uma Espanha jovem e em busca de recuperar o posto de dona da Europa (foto: AFP)

A seleção espanhola tentará chegar à uma decisão de Eurocopa pela primeira vez desde o último título, em 2012. A nova tentativa de sucesso passará, como de costume, pelos pés de astros de Real Madrid e Barcelona. Enquanto do lado Merengue destacam-se os medalhões, o lado culé traz à tona grandes promessas do planeta bola. Na defesa, os blancos Carvajal e Nacho Fernández são absolutos. Chegam com a moral do 25º título europeu do clube. Os barcelonistas Pedri e Lamine Yamal serão igualmente importantes. São dois dos grandes responsáveis pela criação ofensiva. Destaques de outras equipes, como Rodri, do Manchester City, e Grimaldo, do Leverkusen, são outros nomes badalados.

Formação: 4-3-3

Técnico: Luis de La Fuente

Melhor campanha: Campeã 3x (1964, 2008 e 2012)

Odd do CB: Pode surpreender

Escalação: Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand e Grimaldo; Pedri, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata e Nico Williams

O cara: Rodri

Croácia - A hora da verdade

Pedra no sapato dos gigantes, Croácia deve se despedir de Luka Modric após a Euro (foto: AFP)

A trupe do treinador Zlatko Dalic terá, na Alemanha, a última chance de coroar uma das grandes gerações da história do país com um título. Apesar disso, o retrospecto recente é digno de orgulho. Nas últimas duas Copas do Mundo, esteve em uma final e uma semi. Na participação anterior do torneio europeu, no entanto, parou nas oitavas de final. Para ir mais longe, dessa vez, será outra seleção a apostar em uma mescla etária no elenco. No Mundial do Catar, a estratégia surtiu efeito. Agora, além da manutenção de medalhões como os longevos Modric e Brozovic, poderá contar com jovens jogadores protagonistas nos respectivos clubes. Gvardiol, do Manchester City, e Sutalo, do Ajax, são exemplos.

Formação: 4-3-3

Técnico: Zlatko Dalic

Melhor campanha: Quartas de final (2008)

Odd do CB: Pode surpreender

Escalação: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol; Modric, Kovacic e Brozovic; Majer, Budimir e Kramaric

O cara: Luka Modric

Itália - Defesa do título em meio a mudanças

Atual campeã, Itália quer manter o progonismo em busca do bi (foto: AFP)

A seleção italiana viveu um mix de sentimentos nas últimas participações em grandes torneios. Nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, decepcionou ao nem mesmo se classificar. Na última edição da Euro, no entanto, superou a favorita Inglaterra em Londres e conquistou o segundo título europeu. Para brilhar novamente e se desvencilhar dos fracassos, está fortalecida por uma mudança de geração. Estrelas como Verratti, Bonucci e Chiellini foram substituídos por jovens estrelas. Calafiori, Buongiorno e Fagioli são reconhecidos como peças importantes da Azzurra. Ademais, serão liderados por Luciano Spalletti, responsável por levar o Napoli ao primeiro título italiano desde Maradona.

Formação: 3-4-2-1

Técnico: Luciano Spalletti

Melhor campanha: Campeã 2x (1968 e 2020)

Odd do CB: Pode surpreender

Escalação: Donnarumma; Darmian, Bastoni e Calafiori; Di Lorenzo, Fagioli, Barella e Dimarco; Pellegrini e Chiesa; Scamacca

O cara: Gianluigi Donnarumma

Albânia - Chance para colher os frutos

Surpresa nas eliminatórias, Albânia é comandada pelo técnico brasileiro Sylvinho (foto: AFP)

Os comandados do técnico brasileiro Sylvinho representarão a Albânia em uma Euro apenas pela terceira vez. Chegarão à Alemanha, no entanto, com a moral elevada após uma campanha positiva nas qualificatórias para o torneio. No Grupo E, superou adversárias como a Polônia e a República Tcheca e fechou a eliminatória com a liderança. Com o técnico brasileiro no comando, as estatísticas também surpreendem. Em 13 jogos, perdeu apenas três vezes. Além disso, venceu sete vezes, e empatou outras três. Os números são expressivos se levada em conta a realidade de uma seleção ranqueada como a número 66 do mundo, e presente em apenas duas grandes competições em toda a história.

Formação: 4-3-3

Técnico: Sylvinho

Melhor campanha: Fase de grupos

Odd do CB: Azarão do grupo

Escalação: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Asllani, Ramadani e Bajrami; Asani, Broja e Seferi

O cara: Armando Broja

Agenda de partidas:



Primeira rodada

Espanha x Croácia, sábado (15/6), às 13h

Itália x Albânia, sábado (15/6), às 16h

Segunda rodada

Croácia x Albânia, quarta-feira (19/6), às 10h

Espanha x Itália, quinta-feira (20/6), às 16h

Terceira rodada

Albânia x Espanha, segunda-feira (24/6), às 16h

Croácia x Itália, segunda-feira (24/6), às 16h

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Betinho Marques – Militismo não tem como valor a terceirização da culpa

Betinho Marques – Militismo não tem como valor a terceirização da culpa Esportes Roberto Assaf: Brasil não ganhou. Mas também não perdeu

Roberto Assaf: Brasil não ganhou. Mas também não perdeu Esportes Diretor do Flamengo sofre punição do STJD por críticas à arbitragem e CBF

Diretor do Flamengo sofre punição do STJD por críticas à arbitragem e CBF Esportes Neto pede desculpas a Jorge Sampaoli em julgamento; relembre o caso

Neto pede desculpas a Jorge Sampaoli em julgamento; relembre o caso Esportes Atacante posta foto com Daniel Alves e revolta torcedores

Atacante posta foto com Daniel Alves e revolta torcedores Esportes Bellingham viraliza com ensaio de cueca antes da Eurocopa