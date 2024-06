Guia do dia 3 da Euro: Veja agenda, escalações e onde assistir

A primeira fase da Euro 2024 segue a todo vapor. Com mais uma bateria de jogos pela frente, a competição chega ao terceiro dia encarregada por distribuir mais estreias aos próprios participantes.

Dessa vez, mais dois dos grandes elencos da competição irão a campo pela primeira vez. Contra Sérvia e Polônia, respectivamente, Inglaterra e Holanda começarão as caminhadas pelo principal título do continente a nível de seleções. A jornada de número três também trará um interessante confronto entre Eslovênia e Dinamarca.



Cotada como uma das grandes favoritas, a Inglaterra correrá atrás do primeiro título da competição da própria existência. Com elenco estrelado, possuinte de nomes como Jude Bellingham, Harry Kane e Phil Foden, terá como desafio encontrar um bom planejamento do constantemente criticado técnico Gareth Southgate. O adversário será uma Sérvia em baixa, assim como a adversária holandesa, a Polônia.



A equipe liderada por Lewandowski precisou passar pela repescagem para garantir vaga na competição. Nos pênaltis, eliminou País de Gales. A Holanda, embora favorita no embate da vez, também chega com incertezas. Os desfalques de De Jong e Koopmeiners no meio de campo poderá ser determinante.



À disposição da jovem promessa Benjamin Sesko no comando do ataque, a Eslovênia terá no centroavante a arma para vencer a Dinamarca. A equipe liderada pelo meia Christian Eriksen, que reencontra o torneio após sofrer um mal súbito na última edição, leva favoritismo. O elenco dinamarquês, além de mais rodado, ostenta peças de poderio técnico superior. A seguir, o Correio traz o melhor do terceiro dia da Euro 2024.







Polônia x Holanda

A Polônia esteve muito perto de ficar de fora da edição da vez da Eurocopa. Apesar disso, chegou, e, em meio a uma troca de gerações, correrá atrás da classificação em um grupo difícil. Já sem figuras importantes dos últimos anos, como Blaszczykowski e Piszczek, dependerá de forma quase integral da estrela de Lewandowski. O centroavante, porém, está fora da estreia por lesão. A Holanda poderá se aproveitar bem da situação caso organize as próprias peças. Apesar dos desfalques no meio de campo, possui nomes qualificados para substituir as ausências. Diante do favoritismo francês na chave, no entanto, precisará somar o máximo de pontos possíveis para não se prejudicar.



Local: Volksparkstadion, Hamburgo



Data e hora: Domingo (16/6), às 10h



Transmissão: Amazon Prime e Cazé TV



Escalações prováveis:



Polônia



Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Slisz, Zalewski; Zieliski, Urbaski; Buksa. Técnico: Michael Probierz



Holanda



Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Memphis, Gakpo. Técnico: Ronald Koeman



Eslovênia x Dinamarca

Apesar de inferior, a Eslovênia dará os primeiros passos na competição com peças fundamentais justamente onde uma partida de futebol é decidida: nas áreas. No gol, a equipe dispõe do arqueiro Jan Oblak. Jogador do Atlético de Madrid, é um dos melhores do mundo na posição. No ataque, Benjamin Sesko, do RB Leipzig, é o encarregado pelos gols. Em 31 jogos no Campeonato Alemão, marcou 14 vezes. A Dinamarca buscará repetir a campanha marcante da última edição, quando chegou às semifinais. O apelido de “Dinamáquina” pegou, justamente pelo poderio coletivo. Agora, a manutenção da base poderá surtir o mesmo efeito.



Local: Stuttgart Arena, Stuttgart



Data e hora: Domingo (16/6), às 13h



Transmissão: SporTV e Globo Play



Escalações prováveis:



Eslovênia



Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol e Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik e Mlakar; Sporar e Sesko. Técnico: Matjaz Kek



Dinamarca



Schmeichel; Andersen, Kjaer e Christensen; Maehle, Hojberg, Eriksen e Kristiansen; Skov Olsen e Damsgaard; Hojlund. Técnico: Kasper Hjulmand



Sérvia x Inglaterra

A Inglaterra terá à disposição dois dos principais jogadores de toda a competição. Jude Bellingham e Harry Kane são peças fundamentais no ataque dos Three Lions e poderão desequilibrar qualquer confronto. O trunfo, porém, é o equilíbrio no elenco. Jovens jogadores em grande fase, como Saka, Palmer, Rice e Foden poderão fazer a Sérvia de presa fácil, assim como têm feito na Premier League, o Campeonato Inglês. A equipe do sudeste europeu carrega fragilidade na defesa. Caso não faça bom uso da dupla do Al-Hilal Mitrovic e Milinkovic-Savic, pode acabar superada sem muita dificuldade.



Local: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen



Data e hora: Domingo (16/6), às 16h



Transmissão: SporTV



Sérvia



Vanja Milinkovi-Savi; Milenkovi, Veljkovi, Pavlovi; ivkovi, Sergej Milinkovi-Savi, Luki, Kosti; Tadi; Mitrovi, Vlahovi. Técnico: Dragan Stojkovic



Inglaterra



Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Declan Rice, Gallagher; Saka, Bellingham, Foden; Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate







*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

