Guia do dia 4 da Euro: Veja agenda, escalações e onde assistir

A sequência de confrontos da Euro 2024 continua com mais três partidas. No dia quatro, mais uma vez, outras duas grandes seleções da competição entrarão em campo pela primeira vez.

Diante da Eslováquia, às 13h, a famosa “geração belga” inicia mais uma caminhada continental. Às 16h, a grande favorita França enfrenta a Áustria. Mais cedo, às 10h, Romênia e Ucrânia abrem mais uma diária em duelo de seleções emergentes.

A seleção francesa é cotada como fortíssima candidata ao título europeu. Com um elenco composto de nomes de relevância em todas as posições do gramado, entra em campo sob o entendimento de que fracassará caso não seja a líder do Grupo D ao final da primeira fase. Na primeira rodada, a exigência também será alta. A adversária Áustria não conta como craque do time Alaba, e nem com o braço direito, Schlager.

Carente da grande estrela da última década Eden Hazard, a Bélgica tenta coroar o restante ainda presente da expressiva safra de jogadores que produziu nos últimos anos. Jogadores como o meia De Bruyne e o atacante Lukaku serão determinantes para isso. Componente da chave E, terão pela frente a Eslováquia. A equipe em questão participa da competição pela segunda vez como nação independente, após presença em 2016.

O duelo entre romenos e ucranianos será o mais equilibrado do dia. Ambos possuem plantéis com peças bem distribuídas. Enquanto a Romênia se classificou como líder da respectiva chave nas eliminatórias, a Ucrânia se reinventou apesar da guerra contra a Rússia. Alguns jogadores atuam em times de expressão na Europa, e viveram temporadas de destaque. A seguir, o Correio apresenta o melhor do quarto dia de confrontos da Euro 2024.

Romênia x Ucrânia

A sexta aparição da Romênia em uma Euro começará após campanha invicta nas Eliminatórias. A equipe não possui um grande nome, é verdade. Mas ostenta equilíbrio equidistante. O goleiro Moldovan é jogador do Atlético de Madrid. O zagueiro Dragusin é titular do Tottenham. Ianis Hagi, filho do ex-jogador Gheorghe Hagi, é o responsável pelo meio campo. A dupla do Parma Dennis Man e Valentin Mihaila tomam o ataque para si. O confronto toma ar de equilíbrio com outra análise, dessa vez pela equipe ucraniana. Mesmo em meio a conflitos armados contra a Rússia, garantiu a classificação na repescagem, após vitória contra a Islândia. A equipe é outra com nomes de destaque em ambos os extremos do oposto. Lunin foi um dos grandes goleiros da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, enquanto Dovbyk foi vice-artilheiro do Campeonato Espanhol pelo Girona.

Local: Fußball Arena München, Munique

Data e hora: Segunda-feira (17/6), às 10h

Transmissão: SporTV e Globo Play

Escalações prováveis:

Romênia

Moldovan; Racovitan, Ratiu, Dragusin e Bancu; Sut, Marin, Stanciu, Mihaila e Man; Puscas. Técnico: Eduard Iordanescu

Ucrânia

Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Zinchenko e Mikolenko; Malinovskiy, Sudakov e Brazhko; Tsygankov, Dovbyk e Mudryk. Técnico: Sergiy Rebrov



Bélgica x Eslováquia

A equipe belga é não só a favorita para o confronto da vez, mas a maior candidata a liderar o Grupo E. À disposição, terá ainda algumas peças remanescentes da geração dourada que disputou os mundiais de 2014, 2018 e 2-22 e as Euros de 2016 e 2020. Meunier, Witsel, De Bruyne e Lukaku são o toque de experiência. Doku, Onana, Mangala e Faes, o de juventude. Mesmo sem tantas estrelas, ainda possui elenco equilibrado. A Eslováquia, enquanto isso, se vê carente da ausência de Marek Hamsik, aposentado em 2023. É mais um exemplo de equipe que depende de fortes atuações coletivas ou brilho do principal jogador para obter sucesso. Lobotka, do Napoli, e Skriniar, do PSG, são os encarregados da vez.

Local: Frankfurt Arena, Frankfurt

Data e hora: Segunda-feira (17/6), às 13h

Transmissão: SporTV e Globo Play

Escalações prováveis:

Bélgica

Casteels; Meunier, Witsel e Faes; Castagne, Mangala, De Bruyne e Onana; Doku, Trossard e Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco

Eslováquia

Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar e Hancock; Kucka, Lobotka e Duda; Schranz; Bozenik e Haraslin. Técnico: Francesco Calzona



Áustria x França

Com um Mbappe inspirado e um elenco bem estruturado, a França pode seguir o caminho do estrelato. A nível de profundidade, o plantel de Didier Deschamps é o mais recheado, principalmente quando o assunto é qualidade técnica. Existem dois nomes confiáveis para todas as posições do gramado. O líder técnico, recém chegado ao atual campeão europeu Real Madrid, é a cereja do bolo. É capaz de decidir qualquer confronto. A Áustria pode ser presa fácil se não souber usar as armas certas para anular o ataque dos Le Bleus. Alaba e Schlager são baixas de expressão, sobretudo na defesa. A responsabilidade ficará nos pés do volante Laimer, do Bayern de Munique, e do meia Sabitzer, do Borussia Dortmund. Caso não estejam nos melhores dias, a seleção austríaca terá poucas esperanças para vencer a partida inaugural, e, principalmente, avançar.

Local: Dusseldorf Arena, Dusseldorf

Data e hora: Segunda-feira (17/6), às 16h

Transmissão: Globo Play e SporTV

Escalações prováveis:

Áustria

Pentz; Mwene, Dando, Wober e Posch; Seiwald, Laimer, Schmid, Sabitzer e Baumgartner; Gregoritsch. Técnico: Ralf Rangnick

França

Maignan; Kounde, Saliba, Konaté e Theo Hernández; Tchouamení, Griezmann e Rabiot; Dembelé, Thuram e Mbappe. Técnico: Didier Deschamps

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

