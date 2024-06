Euro 2024: abertura em Munique tem mosaico e homegens a Beckenbauer

As portas da Euro 2024 estão abertas. Na tarde desta sexta-feira (14/6) foi realizada a abetura do torneio continental, na Allianz Arena, em Munique. A cerimônia atencedeu a partida entre Alemanha e Escócia, no mesmo estádio. As apresentações foram iniciadas às 15h45 (horário de Brasília), 15 minutos antes da bola rolar.

Sem um vocalista para liderar as apresentações, 279 dancarinos, noves acrobatas profissionais ficaram responsáveis pelo primeiro espetáculo no gramado. Balançaram as bandeiras das seleções participantes da competição, em apresentação colorida, e mostraram os nomes das 10 cidades sedes. Nas arquibancadas, as cores verde, azul, vermelho, amarelo, preto e branco foram um mosaico de 360º. Para fechar, os fogos estouravam enquanto uma "taça" inflável de 18 metros estava centralizada no campo.

A Heidi Beckenbauerfez as honras de levar ao campo taça que será levantada em 15 de julho. Ela é esposa do ídolo alemão e capitão do tri-campeonato da seleção na competição, Franz Beckenbauer, falecido em janeiro de 2024, aos 78 anos. Palmas rodearam a arena quando a homenagem ao "Kaiser" do futebol alemão foi exibida nos telões. Ao lado da mulher estavam Bernard Dietz e Jurgen Klinsmann, campeões da euro.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

