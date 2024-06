Euro 2024: Briga entre ingleses, albaneses e sérvios toma ruas da Alemanha

Uma briga entre torcedores da Inglaterra, da Albânia e da Sérvia tomou conta das ruas de Gelsenkirchen, cidade alemã que recebeu neste domingo (16/6) a partida entre Inglaterra e Sérvia pela fase de grupos da Eurocopa 2024.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver uma confusão generalizada, com torcedores sangrando pelas ruas. A polícia alemã interveio para acabar com o confronto.

Sérvios e ingleses estavam na cidade para esperar o jogo de suas seleções. Os torcedores da Albânia, por sua vez, estavam nas proximidades, pois a seleção jogou (e perdeu) contra a Itália na cidade de Dortmund, a 30 km de Gelsenkirchen.



