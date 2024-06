André Baran conquista vice-campeonato no Sand Series de Brasília

André Baran (E) é o número 1 do beach tennis do Brasil e o 4 do mundo - (crédito: Marcello Zambrana)

Depois de dois títulos consecutivos, o beach tennista brasileiro André Baran conquistou o vice-campeonato no Sand Series de Brasília no último sábado (15/6), ao lado do italiano Michele Cappelletti. Baran e Cape foram derrotados na decisão pela dupla número 1 do mundo, formada por Mattia Spoto e Nicolas Gianotti por 2 sets a 1 na Arena BRB.

Após conquistar a etapa do Mundial em Brasília na temporada passada ao lado do antigo parceiro Nikita Burmakin, André Baran buscava repetir feito ao lado do atual parceiro em 2024. Apesar da grande campanha e de muita competitividade na final, Baran deixou a quadra com o vice-campeonato e comentou o resultado.

"A gente vem de uma ótima sequência de resultados e chegamos a Brasília com boa expectativa de conquistar mais um título. Apesar de toda nossa entrega, infelizmente, não conseguimos, mas valorizamos demais a campanha e o jogo de alto nível que proporcionamos para o público na decisão. Agradeço demais a todos que compareceram e torceram por nós, temos muito ainda pela frente e vamos seguir confiantes no nosso trabalho duro do dia a dia", comentou.

André Baran volta às quadras nesta quinta-feira (20/6) para a disputa do MT Open de Beach Tennis, disputado em Cuiabá (MT). Depois, viaja a Porto Rico para disputa de outra etapa de BT400, de 27 a 30 de junho.