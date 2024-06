Mbappé quebra o nariz em jogo da Eurocopa e pode precisar de cirurgia

O atacante francês Kylian Mbappé quebrou o nariz durante o jogo entre Áustria e França, nesta segunda-feira (17/6). A seleção francesa venceu a partida por 1 a 0, com gol contra de Maximilian Wober.

Aos 42 minutos do segundo tempo, o jogador tentou uma cabeçada e bateu o rosto no ombro de um adversário. O atacante francês logo caiu no chão de dor, com sangue no nariz.

Foi nesse lance aqui que o Mbappé quebrou o nariz…



Pqp oq deve ter doído…



A Federação Francesa de Futebol confirmou a fratura. Mbappé foi transportado de ambulância do estádio ao hospital, onde passou por exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia. Fontes do jornal L'Equipe e da rádio RMC indicaram que os resultados foram otimistas e que uma operação é improvável no momento.

No X, antigo Twitter, o L’Equipe postou um vídeo do atacante francês saindo da Esprit Arena em uma ambulância. O jogador estava usando uma máscara preta.

Pelas redes sociais o jogador fez uma publicação brincando com a situação e sugeriu voltar a jogar usando uma máscara de proteção. "Sugestões de máscaras?", escreveu.

"O nariz dele não está nada bom. Vamos ver. É o ponto negativo desta noite. Mesmo que seja só um nariz, é preocupante. É um jogador muito importante para nós", declarou o técnico Didier Deschamps.

A França volta a campo na sexta-feira (21), enfrentando a Holanda, em Leipzig.