Morre atriz Jacqueline Laurence, aos 91 anos, no Rio de Janeiro

Jacqueline, no centro de frente com blusa cinza, em "A lua me disse" - (crédito: Márcio de Souza/TV Globo)

Morreu nesta segunda-feira (17/6), a atriz francesa Jacqueline Laurence, aos 91 anos. A artista estava internada Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, bairro da zona sul da capital fluminense e teve uma parada cardíaca.



Segundo o portal g1, a unidade de saúde informou que ela teve uma parada cardíaca por volta das 2h20.

Jacqueline Juliette Laurence nasceu em Marselha, na França, em 1932. Mudou-se para o Brasil durante a adolescência.

Na TV Globo, Jacqueline teve papéis notáveis em várias novelas, incluindo Uma Rosa com Amor (1972), Dancin’ Days (1978), Guerra dos Sexos (1983), Cambalacho (1985), Top Model (1989), O Dono do Mundo (1981), Salsa e Merengue (1996), Senhora do Destino (1995), A Lua me Disse(1995), Malhação (2007), Aquele Beijo (2011) e Babilônia (2015).

Jacqueline Laurence também fez muitos trabalhos no teatro: O Jubileu, As Criadas, O Marido vai à Caça e Gata em Teto de Zinco Quente são alguns deles.