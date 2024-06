Guia do dia 6 da Euro: Veja agenda, escalações e onde assistir

A Eurocopa 2024 segue à todo vapor e inicia nesta quarta-feira (19/6) a segunda rodada da fase de grupos da competição na Alemanha. Serão três jogos no sexto dia do principal torneio do velho continente e já com chance de classificação para as seleções dos grupos A e B. Sem confronto direto entre gigantes, o fã da elite europeia poderá curtir a dona da casa de volta à campo e a tradicional Croácia.

A abertura da bateria de partidas é às 10h, em Hamburgo, com os dois derrotados da chave B, Croácia e Albânia. Pedra no sapato de gigantes nos últimos anos, a equipe croata, liderada pelo veterano Luka Modric, precisa vencer para não se complicar no considerado grupo da morte, com Espanha e Itália.

Mais tarde, às 13h, é vez da dona da casa Alemanha encarar a Hungria em frente aos torcedores em Stuttgart. O confronto pode resolver a vida dos alemães na chave em caso de vitória, assim como a Suíça, que pega a Escócia, às 16h, em Colônia. Um triunfo das duas seleções coloca ambas com 6 pontos, enquanto húngaros e escoceses ficariam zerados e jogariam a vida na última rodada pela chance de um lugar na repescagem.

A seguir, o Correio apresenta o melhor do quarto dia de confrontos da Euro 2024.

Croácia x Albânia

A Croácia, finalista de Copa do Mundo e carrasco do Brasil em tempos recentes, talvez não se imaginasse na corda bamba tão cedo na Euro 2024. Vítima do grupo da morte, a seleção de Luka Modric e companhia pode pagar o preço da derrota por 3 x 0 para a Espanha na estreia e ficar perto de se despedir precocemente caso perca para a Albânia. Do lado oposto do campo, os comandados pelo brasileiro Sylvinho perderam de virada para a Itália, mas mostraram qualidade para enfrentar os bichos-papões do continente e planejam surpreender os croatas para seguir vivos no sonho do mata-mata.

Data e hora: Quarta-feira (19/6), às 10h



Local: Volksparkstadion, Hamburgo

Transmissão: Cazé TV e Amazon Prime Video

Escalações prováveis:

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Majer, Budimir e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Asllani e Ramadani; Laci, Bajrami e Hoxha; Broja. Técnico: Sylvinho

Alemanha x Hungria

Em alta após golear a Escócia por 5 x 1 na abertura, a Alemanha terminou a primeira rodada como a seleção que apresentou o melhor futebol até então. Se vencer novamente, a seleção alemã confirma um lugar nas oitavas de final e cresce a moral para fazer valer o posto de candidato ao título. O adversário da vez será a Hungria, que confia no jovem Dominik Szoboszlai para brigar por pontos preciosos se quiser a classificação. Os húngaros perderam para a Suíça por 3 x 1 e estão em risco na chave. Apesar da tradição ser maior para os germânicos, o retrospecto é equilibrado, com 13 triunfos para Berlim, 11 para Budapeste e 13 empates.

Data e hora: Quarta-feira (19/6), às 13h



Local: MHPArena, Stuttgart

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Alemanha: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

Hungria: Gulacsi; Orban, Lang, Szalai; Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Técnico: Marco Rossi

Escócia x Suíça

No outro confronto do grupo A, a Escócia precisa se recuperar após deixar a desejar na goleada para a Alemanha, enquanto a Suíça quer encaminhar a classificação com uma nova vitória. Sem o zagueiro Ryan Porteous, expulso na rodada anterior, os escoceses devem usar Grant Hanley como substituto. As equipes se enfrentam pela primeira vez desde 2006, quando os suíços venceram o amistoso por 3 x 1.



Data e hora: Quarta-feira (19/6), às 16h

Local: Rhein Energie Stadion, Colônia

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Escócia: Gunn; Hendry, Hanley e Tierney; Ralston, McTominay, McGregor e Robertson; Christie, McGinn e Adams. Técnico: Steve Clarke.

Suíça: Sommer; Rodríguez, Akanji, Schär e Mbabu; Freuler, Zakaria e Xhaka; Vargas, Amdouni e Shaqiri. Técnico: Murat Yakn

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Portugal vira nos acréscimos e bate República Tcheca em estreia na Euro 2024

Portugal vira nos acréscimos e bate República Tcheca em estreia na Euro 2024 Esportes Flamengo pode contar com reforços importantes para enfrentar o Bahia

Flamengo pode contar com reforços importantes para enfrentar o Bahia Esportes Projeto do potencial construtivo do estádio do Vasco é aprovado em segunda votação

Projeto do potencial construtivo do estádio do Vasco é aprovado em segunda votação Esportes Atlético acusa árbitro de mentir na súmula e ironiza: ‘Rodrigo Wright de Lima’

Atlético acusa árbitro de mentir na súmula e ironiza: ‘Rodrigo Wright de Lima’ Esportes Amiga de Neymar expõe ‘novo’ relacionamento do craque

Amiga de Neymar expõe ‘novo’ relacionamento do craque Esportes Transmissão da Eurocopa 2024 faz canal ficar em primeiro lugar