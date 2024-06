Flamengo e Fluminense revivem clássico disputado 15 anos atrás

Rivais do clássico carioca deste domingo (23/06), às 16h, no Maracanã, Fluminense e Flamengo vão se opor em condições raras na história do duelo na Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será, basicamente, um confronto de opostos. Em má-fase, o tricolor ocupa a incômoda lanterna da elite nacional e atravessa uma sequência de sete jogos sem vencer. Navegando em céu de brigadeiro, o rubro-negro ganhou sete dos últimos oito compromissos e curte a tranquilidade da liderança. Apesar de as posições antagônicas acrescentarem uma espécie de tempero inédito no jogo, alguns detalhes do importante encontro da 11ª rodada fazem as duas torcidas clamarem pelos destinos encaminhados em um embate de 15 anos atrás.

A máquina do tempo do clássico Fla x Flu volta para 4 de outubro de 2009. Naquela tarde de domingo, os rivais se enfrentariam em um duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão e não sabiam como o resultado do jogo, para o bem e para o mal, seria importante para sacramentar destinos nas mesmas brigas enfrentadas na temporada 2024. O tricolor entrava no gramado do mesmo Maracanã atolado na última colocação. O clima de desespero era maior comparado ao atual, visto a proximidade do fim do torneio e o grande risco rebaixamento à Série B. Campeão nacional naquele ano, o rubro-negro estava em sexto e ainda sonhava remotamente com o título. No recorte, a distância para o líder Palmeiras era de 10 pontos.

Após os 90 minutos de bola rolando, o Flamengo ganhou por 2 x 0, com dois gols de Adriano Imperador. Em termos de classificação, o resultado alterou pouco a situação dos rivais. Enquanto o rubro-negro manteve a distância para o líder alviverde restando 11 rodadas para o fim do Brasileirão, o tricolor ficou mergulhado na última colocação. No entanto, aquele Fla x Flu serviu de propulsor das arrancadas dos dois clubes. O caso tricolor é o mais flagrante e a queda desviou o curso do rio. Aquela derrota foi a última do time das Laranjeiras e mudou a postura do time. Os pontos somados na sequência impediram o rebaixamento — antes dado como certo — de maneira heróica. Caminhando no sentido inverso, a equipe da Gávea ganhou fôlego extra e tropeçou somente uma vez. O desempenho, diante da derrocada de adversários, rendeu um título antes improvável.

Agora, mesmo em uma etapa mais inicial do Brasileirão, rubro-negros e tricolores desejam destinos ao menos parecidos aos de 2009 na edição 451 do Clássico dos Milhões. Desfalcado de peças importantes pelas convocações da Copa América, o Flamengo espera aproveitar a força do duelo para manter o embalo e a liderança do torneio nacional. No desorientado Fluminense, vencer o maior rival é essencial para não transformar a briga de 2009 em algo semelhante ao vivenciado há 15 anos. Quando a bola parar de rolar no Maracanã, os dois clubes esperam ver o novo clássico de opostos terminar como ponte para um futuro melhor.