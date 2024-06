Fla X Flu: PM prende homem antes de jogo por briga de torcedores

A Polícia Militar confirmou que um homem foi preso após uma confusão generalizada entre torcedores de Fluminense e Flamengo, que se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. O homem estava na posse de uma tesoura, dois celulares, papel de seda, um protetor bucal e drogas. O confronto ocorreu na região do Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Foram relatados conflitos também na estação ferroviária de Ricardo de Albuquerque, na zona norte. Segundo a PM, mais de 50 pessoas estavam presentes na confusão e vários pontos de acesso ao Maracanã receberam reforços policiais para impedir novas brigas.

Nos vídeos nas redes sociais, os brigões aparecem com barras de metal. Um deles caiu no meio da rua e foi agredido por um grupo, antes de conseguir escapar. A PM chegou a tempo para evitar uma tragédia.

O clássico será de opostos neste domingo. O Flamengo lidera o Brasileirão, com 21 pontos, e aparece como um dos candidatos ao título nacional, enquanto que o Fluminense é o lanterna, com seis. Nunca antes o técnico Fernando Diniz esteve tão pressionado no comando do clube.

Segundo o retrospecto calculado pelo Flamengo, o clássico Fla-Flu já foi disputado em 450 oportunidades, com 164 vitórias do time rubro-negro, 145 empates e 141 derrotas, com 647 gols a favor, e 587 contra.

O Flamengo defende uma invencibilidade de sete jogos. A última derrota aconteceu no Campeonato Carioca de 2023. Na ocasião, os comandados de Diniz venceram por 4 a 1.