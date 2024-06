Guia da rodada 12 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

O processo de carregamento da edição de 2024 do Campeonato Brasileiro chega à 12ª etapa das 38 totais. A rodada de meio de semana disposta em dois dias terá oito compromissos na quarta-feira (26/6), e dois complementares na quinta (27/6).

Enquanto o campeonato mais amado do país segue a todo vapor, os personagens da história correm atrás dos respectivos objetivos. Dessa vez, se destacam a continuidade da disputa por vagas no G-6, a zona de classificação à próxima Libertadores da América, assim como confrontos diretos na parte de baixo da classificação e na zona de rebaixamento.

O quarto colocado Botafogo recebe o sexto colocado Red Bull Bragantino na abertura da nova jornada. Apenas dois pontos separam cariocas e paulistas. Quinto lugar, o Athletico-PR duelará contra o oitavo Cruzeiro. O Furacão vem de três empates consecutivos com gols sofridos nos acréscimos, enquanto a Raposa chega de goleada sofrida por 4 x 1 diante do Bahia.

Na zona da degola, Fluminense e Vitória fazem um confronto direto. O tricolor das Laranjeiras tem apenas seis pontos conquistados de 33 disputados. Os números registram apenas 18% de aproveitamento. O rubro-negro baiano viveu grande noite com o triunfo por 4 x 2 sobre o Galo, mas ainda passa dificuldades. Em 11 jogos, somou nove pontos.

O vice-lanterna Grêmio visitará o 16º colocado Atlético-GO, em Goiânia. Apesar de ainda ter dois jogos por fazer, o Imortal vive sequência ruim no torneio. Até aqui, também tem o pior ataque do torneio, com seis gols marcados.

A presença do Dragão no Z-4 é salva graças a uma bola na rede no saldo de gols em relação ao Vitória. Um revés, porém, pode mudar a situação. A seguir, o Correio apresenta o melhor da 12ª rodada do Brasileirão.

Botafogo x Red Bull Bragantino

Separados na tabela por apenas dois pontos, Botafogo e Bragantino se enfrentam valendo um lugar no G-4. Em quarto, o Glorioso vem de derrota fora para o Criciúma e vai precisar solucionar os problemas de desfalques importantes no time titular. Sem Savarino (Copa América), Jeffinho (lesão), Barboza, Gregore e Romero (suspensos), o técnico Artur Jorge pode não ter à disposição Júnior Santos, que saiu do último jogo com dores na coxa. Em sexto, o Massa Bruta pode ultrapassar o adversário em caso de vitória, mas o retrospecto não ajuda. São quatro triunfos do alvinegro e dois empates nas últimas seis partidas entre as equipes.

Data: quarta-feira (26/6), às 19h

Local: Nilton Santos (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Botafogo: John Victor; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Tiquinho Soares e Eduardo. Técnico: Artur Jorge

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Cruzeiro x Athletico-PR

Depois de perder para o Bahia por 4 x 1, o Cruzeiro aposta na força jogando no Mineirão para voltar ao trilho das vitórias e postular por um lugar mais próximo da ponta. A Raposa tem 100% de aproveitamento como mandante no Brasileirão 2024 e pode ultrapassar o Athletico se vencer. Do outro lado, o Furacão, que já foi líder do campeonato, caiu para quinto após sofrer o empate nos acréscimos em três partidas consecutivas e agora terá nova vida sem o técnico Cuca. Apesar do momento negativo, os paranaenses não perdem para os mineiros desde 2018. Foram cinco encontros desde então, com três empates e dois triunfos do rubro-negro.

Data: quarta-feira (26/6), às 19h

Local: Mineirão (MG)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Cruzeiro: Anderson; Willian, João Marcelo, Zé Ivaldo e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Ramiro; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra

Athletico-PR: Léo Linck; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Christian; Nikão, Mastriani e Cuello. Técnico: Juca Antonello (interino)

Juventude x Flamengo

No meio da tabela, o Juventude terá parada dura contra o líder Flamengo. Se por um lado o time gaúcho ainda não perdeu como mandante, a equipe carioca também segue invicta longe de casa. Ainda assim, o retrospecto no Alfredo Jaconi é totalmente a favor de um. Em quatro jogos no Sul desde 2006, o Ju venceu dois e os outros terminaram empatado, sem triunfo rubro-negro. Apesar de estar em uma sequência de nove jogos sem perder, Tite terá um novo desfalque para somar à lista, agora sem Bruno Henrique, machucado.

Data: quarta-feira (26/6), às 20h

Local: Alfredo Jaconi (RS)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Juventude: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Róger Machado

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite

Atlético-GO x Grêmio

A briga contra a degola terá mais um capítulo. Primeiro time fora do Z-4, o Atlético-GO entrou no modo desespero e demitiu o técnico Jair Ventura, mas, além de estar sem comandante, também vai precisar dar um jeito no desempenho em casa. O Dragão é o pior mandante do Brasileirão, com um empate e quatro derrotas em cinco partidas. O fato curioso é o Grêmio ser o pior visitante da competição, superado em todos os jogos que disputou. Ainda lidando com a vida longe do Rio Grande do Sul, o Imortal está em sinal de alerta por ser o vice-lanterna com apenas 6 pontos, apesar de ter dois jogos a menos.

Data: quarta-feira (26/6), às 20h

Local: Antônio Accioly (GO)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Baralhas; Shaylon, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (interino)

Grêmio: Marchesin; João Pedro, Geromel, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavón, JP Galvão e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho

Corinthians x Cuiabá

Sem ganhar há sete jogos e em 18º, dentro da zona de rebaixamento, o Corinthians ainda vive uma crise fora de campo para coincidir com o mau momento dentro dele. Quem o diga é o técnico António Oliveira, cada vez mais na corda bamba, que terá pela frente logo o ex-clube. O Cuiabá, por sua vez, tropeçou em casa para o Atlético-GO após bons resultados contra São Paulo e Fortaleza, e ainda corre risco de terminar a rodada no Z-4 se perder. As equipes só se enfrentaram seis vezes na história, com quatro triunfos do Timão, um do Dourado e outro empate.

Data: quarta-feira (26/6), às 20h

Local: Neo Química Arena (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Corinthians: Matheus Donelli; Leo Mana, Cacá, Caetano e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral; Jonathan Cafú, Pitta e Clayson. Técnico: Petit



Bahia x Vasco

O Tricolor de Aço e o Gigante da Colina se encontram após ambos vencerem por 4 x 1 na rodada anterior, os baianos em cima do Cruzeiro e os cariocas do São Paulo. Apesar do resultado anterior do Vasco ter sido positivo, o Bahia vive uma fase ainda melhor e assumiu a terceira colocação na última rodada. O palco da partida amplia também a vantagem do time de Salvador, invicto na Fonte Nova há 18 partidas. O time alvinegro ainda está em fase de recuperação após conseguir escapar da zona de rebaixamento, mas corre perigo na 15ª posição, a um ponto de ficar entre os quatro últimos.

Data: quarta-feira (26/6), às 21h30

Local: Arena Fonte Nova (BA)

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni



Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Victor Luís; Hugo Moura e Zé Gabriel; Guilherme Estrella, Adson e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Internacional x Atlético-MG

Internacional e Atlético-MG vivem a expectativa de entrar no G-6. Em sétimo, com 17 pontos, o Colorado está somente um atrás do pelotão da frente, mas terá dificuldades para compor a defesa. Sem Fernando e Bustos, ambos suspensos, o técnico Eduardo Coudet deve optar por Hugo Mallo na lateral e Robert Renan ou Mercado na zaga. Do outro lado, o Galo, em 10º com 14 pontos, terá o retorno da estrela do time, Hulk, de volta após ter viajado para acompanhar o nascimento da filha. Contudo, o time mineiro vem de uma sequência negativa, há três jogos sem ganhar.



Data: quarta-feira (26/6), às 21h30

Local: Estádio Heriberto Hulse (SC)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Internacional: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado (Robert Renan), Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Aránguiz; Wesley, Wanderson e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Lemos (Igor Rabello) e Rômulo; Battaglia, Zaracho, Scarpa e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Fortaleza x Palmeiras

A equipe alviverde vive momento positivo que o firma na segunda posição, somente a um ponto da liderança. A última vez que perdeu foi em 12 de maio, contra o Athletico-PR e, desde então, soma cinco partidas sem derrotas. Porém, o Leão do Pici tem a vantagem de quase cinco anos invicto como mandante contra o time paulista. O Fortaleza está em briga de meio de tabela e instável, com uma derrota, uma vitória e um empate nos últimos três confrontos. Na última terça-feira (25/6), Abel Ferreira, se tornou o técnico mais longevo na história do alviverde, com presença no comando do time desde novembro de 2020.



Data: quarta-feira (26/6), às 21h30

Local: Arena Castelão (CE)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Machuca; Pikachu, Kayzer, Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Menino, Estêvão e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Fluminense x Vitória



Os dois times se enfrentam em momento de dificuldade no Brasileirão. Na lanterna, o Fluminense está com apenas uma vitória e seis pontos em 11 jogos, a pior campanha da história do clube na era dos pontos corridos. Já o Vitória fecha a zona de rebaixamento, com nove pontos. O encontro entre os cariocas e os baianos é o primeiro desde 2018, quando empataram por 0 x 0. Além disso, o Flu segura uma invencibilidade de seis jogos, já que a última vez que o Leão o venceu foi há quase 10 anos.



Data: quinta-feira (27/6), às 19h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos (Felipe Andrade), Felipe Melo, Diogo Barbosa; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terans; John Kennedy, Germán Cano. Técnico: Marcão (interino)

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo, PK; Luan, Matheuzinho, Jean Mota, Léo Naldi, Osvaldo; Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

São Paulo x Criciúma

O São Paulo, apesar de carimbar a primeira página na tabela, em 9º, chega à partida goleado por 4 x 1 pelo Vasco na rodada anterior. Além disso, não vence a quatro partidas, com dois empates e duas derrotas consecutivas. Já o Criciúma está em ritmo contrário, em momento de ascensão, depois do aperto no começo do campeonato. O Tigre conquistou vitórias nos dois últimos confrontos que deram um pouco de fôlego para o time e pontuou em três dos quatro jogos em que atuou como visitante. A partida entre o time paulista e o catarinense marca um duelo que esteve em hiato por quase 10 anos, quando o Tricolor venceu por 2 x 1.



Data: quinta-feira (27/6), às 20h

Local: MorumBIS (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Michel Araujo, Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia, Trauco; Barreto, Newton, Higor Metião, Matheusinho; Yannick Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Galvão Bueno lamenta a saída de Fernando Diniz do Fluminense: ‘Ele é diferenciado’

Galvão Bueno lamenta a saída de Fernando Diniz do Fluminense: ‘Ele é diferenciado’ Esportes Pogba faz desabafo após suspensão por doping: ‘Estou morto’

Pogba faz desabafo após suspensão por doping: ‘Estou morto’ Esportes Transferência de Adam Bareiro para o River Plate fica sob risco

Transferência de Adam Bareiro para o River Plate fica sob risco Esportes Chile x Argentina: onde assistir, escalações, arbitragem

Chile x Argentina: onde assistir, escalações, arbitragem Esportes Mirassol x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações

Mirassol x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações Esportes Van Nistelrooy pode voltar ao Manchester United