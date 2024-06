Inglaterra deixa a desejar novamente e empata em 0 x 0 contra a Eslovênia

A Inglaterra continua a alimentar os argumentos de que o forte elenco que possui à disposição pode não ser o suficiente para brilhar na Eurocopa. No sonolento empate em 0 x 0 contra a Eslovênia, nesta terça-feira (25/6), no Cologne Stadium, em Colônia, o English Team mostrou, mais uma vez, fortes dificuldades em encaixar o jogo coletivo diante de uma seleção tecnicamente inferior.

Os Three Lions são donos de um dos plantéis mais estrelados de toda a competição. Algumas das peças britânicas, inclusive, estão entre os melhores atletas das respectivas posições no planeta bola. A grande questão, entretanto, fica com a repetição deste discurso.

Apesar de ter vencido a Sérvia na estreia por 1 x 0, fechou a participação na fase de grupos com duas partidas compostas por cenários parecidos: volume de jogo intenso, pouca efetividade e ainda menos resultado. Diante dos eslovenos, ademais, chegaram a passar certa dificuldade.

A Eslovênia não dava moleza à Inglaterra. Desconfortável, o English Team era forçado a jogar pelas beiradas pelo compacto meio de campo esloveno. A linha de quatro da equipe azul-marinho na faixa central do campo era compacta.

Além disso, as descidas do atacante Sporar era determinantes para atrapalhar a saída de bola inglesa. Em marcação homem a homem, o centroavante perseguia o volante Declan Rice, um dos principais passadores da trupe de Gareth Southgate.

Ainda assim, a Inglaterra rodava a 'gorducha' de ponta a ponta do gramado na tentativa de penetrar a grande área adversária. A marca dos 25 minutos de jogo, os britânicos somavam 73% de posse de bola. A Eslovênia, 27%. Por incrível que pareça, os dados compunham uma realidade oposta. Enquanto a equipe centro-europeia registrava duas finalizações, os britânicos bateram à gol pela primeira vez com 30 minutos no relógio.

Isso tudo, graças à organização tática eslovena. Focados no jogo coletivo, chegaram a passar três minutos completos sob domínio da bola. Aspectos como este são justamente os argumentos utilizados pelos críticos do comandante inglês. Servem para alimentar a condição dos Three Lions como uma equipe talentosa, mas distante da sintonia.

A Inglaterra formava uma blitz em frente à área rival. Se no primeiro tempo o time de azul teve momentos de protagonismo, a segunda etapa era formada com amplo domínio branco. Nos primeiros 45 minutos, os liderados por Harry Kane registraram três finalizações. Nos 45 complementares, foram cinco.

A má impressão, no entanto, continuava. A Eslovênia ainda não era capaz de exercer pressão no ataque nem com a entrada do medalhão Ilicic. Mesmo assim, a seleção britânica não mostrava efetividade para vencer o goleiro Oblak. A partida terminou com realidades diferentes para as equipes.

Pressionada, a Inglaterra vai às oitavas repleta de dúvidas, e questões a resolver. Já a equipe comandada por Matjaz Kek, vive grande festa. Apesar de ter ficado atrás da Dinamarca nos critérios de desempate, fecha a fase de grupos na terceira posição. Agora, jogará um mata-mata de Euro pela primeira vez na história. Invictos, jogarão com Portugal, ou com o segundo colocado do Grupo E. A equipe de Jude Bellingham terá como adversária o terceiro colocado do Grupo D ou E.





Ficha técnica:

Inglaterra 0 x 0 Eslovênia - terceira rodada da fase de grupos da Euro 2024

Data e hora: Terça-feira, 25 de junho de 2024, às 16h

Local: Cologne Stadium, Colônia

Arbitragem: Clément Turpin

Gols: (-)

Cartões amarelos: Trippier, Guehi e Foden (Inglaterra); Janza e Bijol (Eslovênia)

Inglaterra

Pickford; Walker, Stones, Guehi e Trippier (Alexander-Arnold); Gallagher (Mainoo), Rice, Saka (Palmer), Bellingham e Foden (Gordon); Kane. Técnico: Gareth Southgate

Eslovênia

Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza (Balkovec); Stojanovic, Cerin, Elsnik e Mlakar (Gorenk-Stankovic); Sporar (Celar) e Sesko (Ilicic). Técnico: Matjaz Kek

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

