Pelo Grupo E, Romênia passa em primeiro e Bélgica fica com segundo lugar

O Grupo E ficou por conta da maior disputa do torneio e a rodada final da primeira fase era difinitiva para as quatro equipes. Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia encerraram com pontuação empatada até o começo desta rodada, devido a uma vitória, uma derrota e por fim um empate de cada um. Além dos pontos igualados o primeiro e o segundo colocado terminaram com o saldo de gol em um. Mas os romenos avançaram na cabeça da chave pois balançaram as redes quatro vezes, enquanto os Belgas marcaram apenas dois gols.

A Eslováquia ficou entre os quatro melhores terceiros colocados e garantiu presença nas oitavas de final. A Ucrânia foi a única que teve o saldo negativo, por ter levado quatro gols e feito apenas dois, e vai retornar para casa.

Tudo ou nada

Nesta quarta-feira (26/6) os quatro times disputaram a terceira jornada da fase de grupos da Euro 2024. Antes da bola rolar, as posições na tabela estavam do jeito em que terminaram, somente com um ponto a menos para cada. A Bélgica era considerada a favorita da chave, com elenco de Premier League e o artilheiro do Roma fazendo a frente, mas na última oportunidade de mudar a situação do grupo, deixou a desejar novamente e ficou no 0 x 0 com a Ucrânia.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

