Brasiliense anuncia lateral-esquerdo Bruno Cardoso como novo reforço

Líder isolado do Grupo A5 da Série D 2024, o Brasiliense segue ativo no mercado para fortalecer ainda mais o elenco em busca do acesso. O reforço da vez é o lateral-esquerdo Bruno Cardoso. Conforme anúncio feito pelo Jacaré através dos próprios canais de comunicação, o atleta de 23 anos chega à equipe amarela após passagem pelo CSA, do Alagoas, que disputa a Série C.

Além disso, Bruno acumula passagens por Joinville, Goytacaz, São Joseense, Iraty, Naviraiense, Manauara, Botafogo-PB, São Luiz-RS e Grêmio Maringá. Ele reforçará o setor defensivo da equipe em meio à tentativa de marcar presença na terceirona nacional pela primeira vez desde 2013.

No flanco esquerdo do primeiro terço do gramado, terá ainda a concorrência de PH, ex-jogador do Gama, de Márcio, chegado do São Luiz-RS, e de Pablo Maldini, cria da base do Flamengo e vindo do Boavista. Todos os três jogadores chegaram ao Jacaré em 2024. A contratação é a décima sétima do time amarelo desde a queda nas quartas de final do Candangão 2024, diante do Capital, no último dia 24 de março.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasiliense Futebol Clube (@brasiliensefc)

Além do trio de laterais esquerdos, também se juntaram à equipe um goleiro (Wagner Coradin); um zagueiro (Renan Dutra); três volantes (Nenê Bonilha, Gabriel Galhardo e Filipe Werley); dois meias (Gui Mendes e Rodolfo; quatro atacantes (Kaio Nunes, Gabriel Pedra, Ian Carlos e Jonatan Álvez); e mais dois centroavantes (Everton Kanela e Matheus Batista).

A remodelação do plantel amarelo tem mostrado resultados. Com 23 pontos, lidera o Grupo A5 da Série D 2024 com três de frente ao vice-líder Anápolis. As sete vitórias, três empates e uma derrota rendem ao Brasiliense 76% de aproveitamento. Caso vença a próxima partida diante do Mixto, o quarto colocado, na segunda-feira (1º/7), fora de casa, estará classificado para a segunda fase da competição.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

