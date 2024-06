Geórgia surpreende, vence Portugal por 2 x 0 e avança na Euro 2024

A seleção da Geórgia viveu o grande capítulo dos 34 anos de história no planeta bola. A vitória por 2 x 0 diante de Portugal, pela terceira rodada da fase de grupos da Euro 2024, nesta quarta-feira (26/6), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, foi o primeiro triunfo da vida da equipe vermelho e branco em um torneio de grande porte.

Em atividade desde maio de 1990, a trupe do craque do Napoli Khvicha Kvaratskhelia jamais havia sequer participado de uma competição do calibre da Euro. Logo na primeira participação, além de vencer a poderosa seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo, fecha a fase de grupos com vaga carimbada às oitavas de final após uma performance de gala.

O confronto no estádio do Schalke 04 teve o primeiro momento de destaque com menos de dois minutos no relógio. Após sair com a bola do círculo central, a seleção portuguesa trocava passes no primeiro terço do campo enquanto ainda se estruturava.

Um passe errado repentino do zagueiro António Silva, de 20 anos, armou contra-ataque rápido para a Geórgia. Com a bola no pé, Mikautadze rolou par ao craque Kvaratskhelia arrancar e bater na saída de Diogo Costa para abrir o placar: 1 x 0.

Os portugueses, forçados a praticamente começar a partida em desvantagem, corriam ao ataque para reparar o erro proferido. Através dos dois alas e da dupla de meio-campistas pelo centro, rodavam a 'gorducha' de um lado para o outro do gramado. A pressão exercida de primeira era positiva. Assim, conseguiam roubar bolas.

No entanto, tinham dificuldade para encaixar a própria estrutura quando não tinha a posse da pelota. Nestes momentos, Portugal parecia confuso. Ainda assim, eram absolutos. O volume expressivo de jogo não era isento de resultados.

Os 75% de posse de bola eram acompanhados por oito finalizações, à marca dos 30 minutos de jogo. A Geórgia apenas esperava por outra chance de contra-atacar. Foram às redes como a segunda equipe que menos finalizou no torneio, na frente apenas da Escócia.

O cenário se mantinha na segunda etapa. Portugal dominava as ações ofensivas, mas falhava em finalizar as jogadas criadas com êxito. O goleiro georgiano Mamardashivili também era fundamental. Até os 60 minutos, fez três defesas difíceis para salvar a Geórgia. As batidas de Palhinha e Dalot foram defendidas com a ponta dos dedos. Em cobrança de falta da intermediária, Cristiano Ronaldo foi impedido com finalização que alcançou velocidade de 130km/h.

O drama aumentou ainda mais quando o jovem António Silva cometeu novo erro. Ao tentar tomar a bola de Kvaratskhelia, o zagueiro, mesmo que de leve, derrubou o camisa sete georgiano. Da marca da cal, Mikautadze ampliou o placar e o sonho da Geórgia: 2 x 0. Com o tento anotado, o atacante do Metz chegou às três bolas na rede, e alcançou a artilharia momentânea do torneio.

O time lusitano já não tinha o mesmo protagonismo das dezenas de minutos anteriores, sobretudo do primeiro tempo. Enquanto havia finalizado 12 vezes na primeira etapa, na segunda, foram apenas quatro chutes a gol, à marca dos 83 minutos de jogo.

Não tinha jeito: a noite era mesmo da Geórgia. Não havia tempo para mais nada, a não ser para iniciar as preparações para as oitavas de final. Mesmo derrotada, a seleção portuguesa avançou ao mata-mata com a primeira colocação. O adversário da próxima fase será a Eslovênia. Já a Geórgia, terá pela frente mais um candidato ao título, a Espanha. Os confrontos começam a partir do próximo sábado (29/6).

Ficha técnica:

Geórgia 2 x 0 Portugal - terceira rodada da fase de grupos da Euro 2024

Data e hora: Quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 16h

Local: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Arbitragem: Sandro Schärer, Suíça

Gols: Kvaratskhelia e Mikautadze (Geórgia) ;

Cartões amarelos: Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, Rúben Neves (Portugal) ;

Geórgia



Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Lochosshvili (Tsitaishvili) e Dvali; Kochorashvili, Kiteishvili e Chakvetadze; Mikautadze e Kvaratskhelia. Técnico: Willy Sagnol

Portugal

Costa; Silva (Semedo), Pereira e Inácio; Dalot, Palhinha (Rúben Neves), João Neves (Nunes) e Neto (Jota); Conceição, Cristiano Ronaldo (Ramos) e Félix. Técnico: Roberto Martínez

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes ‘Mattos me convenceu em 25 minutos’, diz Walace na chegada ao Cruzeiro

‘Mattos me convenceu em 25 minutos’, diz Walace na chegada ao Cruzeiro Esportes Bélgica empata com Ucrânia e vai às oitavas da Euro 2024

Bélgica empata com Ucrânia e vai às oitavas da Euro 2024 Esportes Atlético terá banco reduzido e quase limite de atletas para substituições

Atlético terá banco reduzido e quase limite de atletas para substituições Esportes Paparazzi é condenado a prisão por ‘perseguir’ namorada de Piqué

Paparazzi é condenado a prisão por ‘perseguir’ namorada de Piqué Esportes Técnico da Itália toma decisão inusitada para se desculpar com jornalista

Técnico da Itália toma decisão inusitada para se desculpar com jornalista Esportes Botafogo faz proposta por Lyanco