Instável, Brasil desafia a Polônia no mata-mata da Liga das Nações

A Seleção Brasileira masculina entra em quadra nesta quinta-feira (27/6) contra a Polônia, futura adversária nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O duelo das 15h é válido pelas quartas de final da Liga das Nações, com transmissão do SporTV2.

Além de anfitriões da fase final da competição instituída em 2018, os poloneses são os atuais campeões do torneio e encerraram a fase de pontos corridos em segundo lugar, com 10 vitórias em 12 jogos. Inclusive, um dos tropeços dos europeus foi contra o Brasil, por 3 sets a 1, na etapa do Japão. A equipe comandada pelo experiente Bernardinho oscila na competição, com seis triunfos e seis derrotas.

A Seleção Brasileira está na caça ao segundo título da competição intercontinental. Nesta fase, também tem a concorrência de Japão e Canadá, adversários nesta quinta-feira, às 12h. Na sexta (28/6), a Itália, atual campeã mundial, encara a França, dona do ouro olímpico em Tóquio-2020, às 12h. Três horas depois, a bola sobe para o duelo entre Eslovênia e Argentina.

A Liga das Nações é um ensaio para a participação do Brasil em Paris-2024. Além da Polônia, disputará a classificação com a Itália e o Egito. A disputa olímpica conta com 12 seleções divididas em três grupos com quatro cada. Avançam líder e vice, além dos dois melhores terceiros colocados.

Campanha brasileira

A primeira fase da Liga das Nações é divida em três etapas, disputadas em seis semanas. Durante a primeira, o Brasil jogou em casa, no Rio de Janeiro, onde conseguiu sair vitorioso contra a Argentina e a Sérvia. Não fechou com aproveitamento perfeito graças aos tropeços contra Cuba e Itália.

Na etapa seguinte, em Fukuoka, no Japão, a equipe de Bernardinho melhorou o desempenho e amargou somente a derrota para a Eslovênia. Nos demais jogos, foram faturadas vitórias com placares folgados contra Alemanha, Irã e Polônia.

O Brasil finalizou a jornada de pontos corridos em Manila, nas Filipinas. Iniciou triunfante para cima da Holanda, mas acumulou resultados negativos contra Estados Unidos, Canadá e França.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

