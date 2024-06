Eurocopa: saiba como ficaram os confrontos das oitavas de final

Os cruzamentos das oitavas de final da Euro-2024 estão definidos. Com o fim da fase de grupos nessa quarta-feira, os caminhos rumo à final em 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim, estão traçados com um desequilíbrio entre as duas rotas para o títulos.

De um lado do chaveamento estão Espanha, Alemanha, Dinamarca e Portugal. As quatro seleções ostentam título da Eurocopa no currículo. Do outro, França, Holanda e Itália conquistaram o continente pelo menos uma vez. Os outros cinco concorrentes buscam o título inédito, incluindo a badalada Inglaterra, atual vice-campeã do torneio.

As oitavas de final começam neste sábado com o duelo entre a anfitriã Alemanha e a Dinamarca. O duelo lembra a final de 1992. À época, a Dinamarca derrotou os germânicos na Suécia e conquistaram o título inédito. Os escandinavos entraram como convidados devido à guerra civil na Iugoslávia. Mesmo assim, espantaram o mundo ao superar a campeã mundial.

O sobrevivente da partida programada para Dortmund terá pela frente nas quartas de final a Espanha, única seleção com 100% de aproveitamento na fase de grupos, ou a estreante Geórgia. Tricampeã da Europa, La Roja é favorita depois de superar Croácia, Itália e Albânia. Espanha e Geórgia se encontrarão no domingo, em Colônia, às 16h.

Na segunda-feira, Portugal enfrentará outra debutante na fase final, a Eslovênia, em Frankfurt. Os lusitanos deram vexame na última rodada ao perder para a Geórgia por 2 x 0. Quem passar no confronto terá pelo frente França ou Bélgica. A campanha fraca na fase de grupos atraiu as duas candidatas ao título nas oitavas de final, às 13h, em Dusseldorf.

Do outo lado do chaveamento, a Romênia terá pela frente a Holanda na terça-feira, em Munique. Quem avançar medirá forças com Áustria ou Turquia, adversários no mesmo dia, em Leipzig. Somente a Laranja Mecânica tem o título no currículo entre as quatro seleções.

Por fim, no domingo, às 13h, a Inglaterra enfrentará a Eslováquia na Arena Schakle, em Gelsenkirchen. O cruzamento de uma das duas seleções será contra o remanescente entre Suíça e a atual campeã Itália, protagonistas da partida de sábado, às 13h, em Berlim.