Euro-2024: Cristiano Ronaldo fecha fase de grupos sem gol pela primeira vez

Ronaldo deixou o campo irritado após não ter conseguido marcar na derrota por 2 x 0 para a Geórgia, no encerramento do Grupo F - (crédito: AFP)

Pela primeira vez na carreira, Cristiano Ronaldo finalizou uma participação na fase de grupos de uma Eurocopa sem marcar gols. Durante a sexta participação no torneio, o camisa 7 da equipe lusitana, aos 39 anos, falhou em ir às redes contra os adversários do Grupo F: Geórgia, Turquia e República Tcheca.

A marca negativa jamais havia acontecido durante a trajetória de 22 anos com a seleção. Em todas as cinco edições de Euro anteriores (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020), Cristiano havia contribuído com bolas na rede em, pelo menos, uma vez.

Em 2000, marcou uma vez diante da Grécia, pelo Grupo A. Quatro anos mais tarde, fez de vítima a República Tcheca, outra vez na chave A. Membro do B em 2012, foi o autor de dois diante da Holanda. A campanha do título inédito em 2016 teve a assinatura do craque duas vezes contra a Hungria, na última rodada do F.

Na edição Euro-2020, disputada em 2021 em razão da pandemia de covid-19, registrou o maior número de gols em uma fase de grupos. Ao todo, foram cinco. Dois contra a Hungria, um diante da Alemanha e mais dois contra a França, antes de cair nas oitavas de final para a Bélgica.

Cristiano vivia contexto favorável para marcar na sexta Euro consecutiva. Afinal, a edição da vez lhe trouxe múltiplas adições à extensa lista de recordes quebrados. Com a participação no jogo de abertura, tornou-se o jogador com mais exibições na história do torneio: 26.

Além disso, com o passe dado a Bruno Fernandes na vitória sobre a Turquia, por 3 x 0, no segundo jogo, igualou o recorde de maior número de assistências na história da Euro, com oito. CR7 busca derrubar o tcheco Poborsky da liderança dividida.

A chance derradeira veio na partida diante da Geórgia, a terceira e última da fase de grupos. Mesmo classificada para as oitavas de final com a liderança do Grupo F, a seleção portuguesa acabou derrotada pelos georgianos, por 2 x 0, justo no dia em que se tornou o jogador com mais jogos em Copas do Mundo e Eurocopas somadas (50).

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

