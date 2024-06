Guia do dia 8 da Copa América: veja agenda, escalações e onde assistir

Uruguai, assim como os Estados Unidos, pode garantir um lugar no mata-mata em caso de nova vitória pelo grupo C - (crédito: Getty Images via AFP)

O torcedor na terra do Tio Sam vai ter motivo extra para sorrir acompanhando o oitavo dia de jogos da Copa América 2024. Os compromissos da vez são dois confrontos pela segunda rodada do grupo C, com os donos da casa, os Estados Unidos, em ação podendo sacramentar a classificação se vencer o Panamá, às 19h, em Atlanta. Completando a chave, o Uruguai também pode avançar às oitavas se conseguir o resultado frente à Bolívia, às 22h, em Nova Jersey.

A situação na tabela é a já esperada pelo favoritismo prévio e o desnível claro entre as equipes. Em segundo, com três pontos e saldo de dois positivo, a seleção estadunidense precisa vencer para se assegurar nas oitavas de final. A liderança do grupo só não veio por ter feito um gol a menos que os uruguaios, na ponta com a mesma pontuação e saldo. Do outro lado, os panamenhos estão em terceiro e podem dizer adeus em caso de nova derrota.

Em alta sob o comando de Marcelo Bielsa, o Uruguai lidera os adversários após apresentação dominante na estreia e começa a se estabelecer como candidato ao título. Com jogadores familiares do futebol brasileiro em ação, a Celeste também garante um lugar no mata-mata em caso de vitória, enquanto a Bolívia está na berlinda e aumenta o risco de eliminação se perder.

A rodada inicial da chave teve o Uruguai vencendo o Panamá por 3 x 1 e os Estados Unidos levando a melhor sobre a Bolívia pelo placar de 2 x 0. Os dois classificados terão pela frente nas quartas de final a dupla que avançar do grupo B, com Brasil, Colômbia, Costa Rica e Paraguai.

Confira a seguir, em mais detalhes, os jogos do dia 8 da Copa América.

Panamá x Estados Unidos

Adversários tradicionais da Concacaf em torneios da América do Norte, Panamá e Estados Unidos agora se encontram na maior competição do continente. Jogando em casa, a seleção estadunidense tem a faca e o queijo na mão para se vingar da última partida contra os adversários, quando os panamenhos venceram a semifinal da Copa Ouro nos pênaltis. Vice-líder do grupo, os norte-americanos garantem um lugar nas quartas de final em caso de vitória, enquanto Los Canaleros podem ser eliminados em caso de nova derrota.



Data: quinta-feira (27/6), às 19h

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Panamá: Mosquera; Murillo, Fariña, Córdoba, Miller e Davis; Rodríguez, Martínez, Carrasquilla e Bárcenas; Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen

Estados Unidos: Turner; Scally, Richards, Ream e Robinson; Musah, Reyna e McKennie; Weah, Balogun e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter

Uruguai x Bolívia

País mais tradicional da Copa América, o Uruguai pode mostrar novamente o peso da camisa no continente e avançar com folga para o mata-mata se vencer a Bolívia. Após atuação dominante contra o Panamá na estreia, a seleção comandada por Marcelo Bielsa quer confirmar o favoritismo para buscar o 16º título. Do outro lado, a Bolívia é um dos times mais modestos da competição e vai precisar de uma surpresa do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago para sonhar com a classificação, enquanto uma derrota pode eliminar a seleção. O último tira-teima entre as equipes foi recente, em novembro de 2023, pelas Eliminatórias, com vitória uruguaia por 3 x 0.



Data: quinta-feira (27/6), às 22h

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Uruguai: Rochet; Nández, Ronald Araújo, Mathías Oliveira e Viña; Valverde, Ugarte e De Arrascaeta; Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

Bolívia: Viscarra; Jesús Sagredo, Haquín e José Sagredo; Justiniano; Medina, Saucedo, Villamil e Terceros; Miranda e Ramallo. Técnico: Antônio Carlos Zago



