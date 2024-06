Hulk chega dos EUA, é decisivo e afirma: ‘Viajei de Econômica. Não é fácil’

Hulk tenta a finalização no duelo do Galo com o Inter. Na véspera, estava em Miami para o nascimento da filha - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante Hulk mais uma vez foi decisivo para o Atlético. Não como artilheiro, mas como garçom. Afinal, depois de perder três chances, aos 52 da etapa final fez a jogada e cruzou para o gol de Rômulo. Tento que definiu o 2 a 1 do Atlético sobre o Internacional, fora de casa, pelo Brasileirão. Foi uma superação para o atacante, que na véspera estava em Miami, nos Estados Unidos. Foi acomanhar o nascimento de Aisha, sua segunda filha com Camila Ângelo. Ao comentar a sua maratona, Hulk deu uma declaração que arrancou risos e viralizou. Afinal, acostumado ao conforto da primeira classe ou mesmo de seu avião particular, desta vez teve de passar as agruras de um mero mortal, numa viagem “bem apertada”.

“Viajei de madrugada. Mas valeu o esforço. Ninguém, sabe como foi difícil a viagem. Mas a minha filha nasceu cheia de saúde, que é o que vale. Porém, foi duro. Peguei viagem de ida e de volta de classe econômica! Não é facil. Mas con segui chegar aqui em Criciúma, e deu pra descansar. Afinal, o jogo com o Internacional foi bem tarde. Agora é comemorar a vitória”.

Hulk analisa o jogo

Sobre o jogo com o Internacional, Hulk teve a seguinte opinião:

” Sabíamos que tinhamos de voltar às vitorias. Era difícil ficar sem ganhar. A equipe foi guerreira e venceu mesmo com os problemas que vem enfrentando com lesões e jogadores em seleções. Além disso, o Zaracho saiu cedo, machucado. Mas o time teve perseverança e não desistiu e no ultimo ataque ajudei no lance do gol da vitória.

