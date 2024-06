Diego Souza se revolta com expulsão de jogador do Vasco: "Futebol está corrompido"

Diego Souza criticou abertamente a expulsão de David, do Vasco, no duelo com o Bahia - (crédito: - Foto: Reprodução Instagram @diegosouzads87)

O Vasco fazia uma partida competitiva diante do Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, após a expulsão de David no segundo tempo, o time não conseguiu sustentar a pressão do adversário e perdeu por 2 a 1 pela 12ª rodada. O lance que originou o vermelho causou a revolta de Diego Souza, ex-jogador do clube, que desabafou nas redes sociais.

Dessa forma, o ex-meio-campista destacou que o “futebol está mais corrompido” e xingou a arbitragem da partida, comandada pelo árbitro João Vitor Gobi. Além disso, Diego citou o pênalti marcado no Fla-Flu, no lance que envolveu Calegari, do Fluminense, e Bruno Henrique, do Flamengo, no último domingo (23).

“Cara, cada dia que passa o futebol está mais corrompido. Vai tomar no c# comissão de arbitragem. Expulsão do jogador do Vasco não existe. Não é porque sou Vasco não, é por conta de safadeza. Desde o pênalti no FlaxFlu. Vergonha! As coisas devem acontecer dentro das quatro linhas. Invadem CT, xingam jogador, e por mais que façam por onde, vem um sem vergonha dessa e joga tudo a perder. O certo é o certo, só isso”, publicou no Instagram.

Situação na tabela

Com o revés, o Cruz-Maltino estacionou nos 10 pontos e ocupa a 15ª colocação. Na próxima rodada, os comandados de Rafael Paiva medem forças com o Botafogo, no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pelo Brasileirão. O treinador vascaíno também criticou a decisão do árbitro, que para ele, foi determinante para o resultado.

“O detalhe fundamental é a expulsão. Aqui é um jogo muito difícil, contra um time muito organizado, a gente estudou muito. A gente competiu no primeiro tempo, mas acho que voltamos muito bem no segundo tempo. Controlamos mais o jogo, conseguimos ter mais a bola, marcar mais, chegar mais ao campo do Bahia. A expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo”, avaliou.