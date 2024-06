Receita de clubes da Série A com sócios-torcedores aumenta 72%

Na temporada de 2023, as receitas dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com programas de sócios-torcedores, aumentaram em 72%. Os valores chegaram aos R$ 705 milhões, R$ 296 milhões a mais em comparação com o ano anterior. Entre os clubes que mais auxiliaram na evolução da estatística, destacam-se Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio e Palmeiras. Os dados são da edição de 2024 do Relatório Convocados, elaborado pela Consultoria Convocados em parceria com a Galapagos Capital e a Outfield.

No total, entre as equipes da elite, a renda obtida com os programas de associados foi a maior registrada nos últimos cinco anos. Nesse quesito, a última vez que as receitas ultrapassaram a casa dos R$ 500 milhões foi em 2019, quando chegou aos R$ 594 milhões. Com a pandemia, houve uma queda significativa da arrecadação a partir das assinaturas de planos de sócios-torcedores e, em 2020, os números caíram 19%. No ano seguinte, foi registrado o menor montante: R$ 361 milhões. Em 2022, as receitas ultrapassaram os R$ 400 milhões.

Além da volta do público aos estádios após a melhora da pandemia, as inovações nos planos de sócios-torcedores impulsionaram o crescimento das receitas. É o que explica Sara Carsalade, co-fundadora e responsável pela vertical de esportes da Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios torcedores, com trabalhos realizados em clubes como Cruzeiro, Bahia e Coritiba.

“Após esse período tão difícil, os clubes passaram a registrar nova alta no número de sócios-torcedores. Evidentemente, nesse processo também foi necessário que as equipes investissem em ações para além do campo, a fim de fidelizar novos clientes. É preciso oferecer cada vez mais vantagens exclusivas, que indiquem para os apoiadores que vale a pena associar-se ao clube”, analisa.

“Sabemos que o programa de sócio-torcedor constitui um dos pilares do orçamento dos clubes de futebol”, complementa Roberto Trinas, consultor de marketing do Goiás, clube que tem apostado na reformulação do programa de associados para impulsionar a arrecadação. "Recentemente, o Goiás apresentou o novo programa Esmeralda, que possui três planos, com valores entre R$ 9,99 e R$ 43,00. Desde o lançamento, foram quase 11 mil adesões e a meta é continuar crescendo, oferecendo benefícios relevantes para o sócio e consolidando este importante pilar de receita para o clube."

Corinthians e Flamengo são os dois clubes que mais colaboraram para o aumento significativo das receitas de 2023 em comparação com 2022, a partir do programa de sócios-torcedores. Nesse quesito, o alvinegro foi líder absoluto, ao somar R$ 107 milhões, enquanto a equipe carioca arrecadou R$ 90 milhões.

Na sequência, o Internacional, obteve receita de R$ 76 milhões com o programa de sócios-torcedores. A equipe gaúcha é a segunda com o maior número de sócios no país, com 140 mil. Uma das principais novidades que ajudou a impulsionar esses números foi o Mundo Colorado, plataforma lançada em outubro de 2022, e que disponibiliza desde experiências de entretenimento aos torcedores, até os ingressos para as partidas.

"Nosso objetivo é ter 150 mil sócios. Essa é nossa próxima meta no quesito quadro social. Dessa forma, o valor mensal pularia para entre R$ 9 milhões e R$9,5 milhões. Ou seja, algo próximo a R$ 114 milhões no ano. É muito importante que o sócio colorado tenha claro que a nossa torcida é o maior patrocinador", destaca Nelson Pires, vice-presidente de marketing do clube.

Outro dos clubes que se destacaram por oferecer vantagens exclusivas para sócios-torcedores foi o Palmeiras, após lançar o Palmeiras Pay, plataforma que engloba um banco digital que oferece benefícios nas compras de produtos nas lojas oficiais do clube e também no programa Sócio Avanti. Após o lançamento da plataforma, em 2023, o número de associados do alviverde cresceu em 145% e ultrapassou os 180 mil – quantidade maior que a de qualquer outro clube no Brasil. Em 2023, a arrecadação com o programa foi na casa dos R$ 58 milhões.

“A paixão dos torcedores é o que move a aquisição de produtos e serviços oferecidos pelos clubes. O case do Palmeiras Pay é um sucesso, não só por permitir que o torcedor desfrute de exclusividades dentro do clube, mas também por se interligar ao programa de associados. Essa é uma ativação que consegue, ao mesmo tempo, engajar e transformar mais ainda a torcida em clientes fieis”, analisa Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que auxilia o Palmeiras na gestão do produto.