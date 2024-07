Série D: Real Brasília desencanta e vence a primeira contra o União-MT

O Real Brasília finalmente fez as pazes com o caminho das vitórias. Demorou, mas chegou. A equipe Aurianil desencantou, e, depois de 10 rodadas, venceu a primeira na edição de 2024 da Série D. No último domingo (30/6), no Defelê, derrotou o União Rondonópolis, por 3 x 0, em confronto válido pela 11ª rodada.

O triunfo deu fim à trajetória negativa de sete derrotas e três empates na primeira participação da equipe da Vila Planalto na competição. Veio, além disso, após uma atuação de destaque. A apresentação não foi a melhor da equipe na competição até aqui simplesmente em decorrência do resultado. Durante os 90 minutos do confronto, deu poucas chances ao rival mato-grossense.

O começo do confronto trazia uma versão aguerrida da equipe visitante. No ataque, pressionavam a saída de bola do Real Brasília. A equipe candanga, no entanto, se adaptava e passava a impor ritmo à medida em que o tempo passava. Com cada vez maior controle do jogo e das ações ofensivas, somava chances perigosas.

Com chute de longe, Bruninho abriu o placar. Em jogada combinada com Thiago André, Michel Douglas empurrou para as redes e ampliou. Na velocidade, Thiago André se destacou novamente ao acertar o ângulo de Elias para marcar o terceiro.

A atuação de sucesso dá esperança aos Realenses. Apesar de ainda estarem na lanterna, já enxergam o próprio reflexo no retrovisor do Capital-TO. A equipe de Palmas é a penúltima no grupo A-5, mas está apenas um ponto na frente dos candangos, com sete.

Ainda há, além disso, chances de classificação ao Real Brasília. As possibilidades são remotas, mas existentes. Para avançar de fase, será preciso vencer os três jogos restantes na fase de grupos. Os próximos embates serão contra o líder Brasiliense (7/7), no Serejão; Contra o goiano Iporá (13/7), no Francisco Ferreira; E diante do próprio Capital-TO (20/7), no Defelê. Será necessário, ademais, contar com tropeços dos concorrentes na tabela: Capital-TO, União-MT, Mixto-MT e Iporá-GO.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima