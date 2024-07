Gustavo Henrique pede "mais coragem" ao Corinthians

O zagueiro Gustavo Henrique está insatisfeito com a postura do Corinthians nos últimos jogos. Após a derrota no clássico para o Palmeiras, nesta segunda-feira, o defensor pediu mais coragem para a equipe voltar a balançar as redes no Campeonato Brasileiro.

“Acho que fizemos igual o primeiro tempo, sabíamos que seria difícil no começo. Mas soubemos sofrer junto. Uma falta, na entrada da área que desvia e entra no gol. Depois mais um gol e fica difícil. Pedir apoio do torcedor, momento complicado. Ficar quieto, trabalhar e temos certeza que quinta vamos dar resposta”, disse antes de complementar.

“A gente precisa ter um pouco mais de coragem para jogar, conseguimos criar algumas jogadadas, mas não tão claras. A gnete quer definir logo de um lado e o adversário está fechado. Tem que ter mais coragem desde lá de trás para fazer os gols”, finalizou.

O Corinthians, aliás, é a equipe com o segundo pior ataque do Brasileirão, com apenas nove gols marcados em 13 partidas. Agora, o time foca na partida contra o Vitória, às 20h, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição nacional. Afinal, o clube está na 19ª posição.