Corinthians demite técnico António Oliveira após derrota para o Palmeiras

António Oliveira não é mais técnico do Corinthians. O treinador português está demitido menos de 24 horas depois de perder o clássico paulista para o Palmeiras por 2 x 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Em crise, o Timão terá o terceiro treinador diferente em sete meses de tumultuada gestão do presidente Augusto Melo.

Mano Menezes foi o primeiro dono da prancheta na atual gestão. Dispensado, foi sucedido por António Oliveira. Nos bastidores, o nome de Fábio Carille é o favorito para assumir o cargo. No entanto, ele tem vínculo com o Santos e toca o projeto de devolução do Peixe à Série A do Campeonato Brasileiro. As informações são de que o profissional foi sondado.

António Oliveira assumiu o Corinthians em 9 de fevereiro. Acumulou 28 jogos no cargo com 11 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Não chegou às semifinais do Campeonato Paulista e deixa o clube nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Na Série A, amarga a vice-lanterna à frente apenas do Fluminense.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que António Oliveira não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, seus quatro auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio, deixam o comando técnico do Alvinegro.

Eles foram comunicados no início da tarde desta terça-feira (02), em reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado.

O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras.

O treino de hoje será comandado por Raphael Laruccia, da equipe sub-20 do Corinthians.