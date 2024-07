Ozil surge ‘bombado’ após ano dedicado à musculação

Fenerbahce's German midfielder Mesut Ozil reacts during the Turkish Super League (Super Lig) football match between Fenerbahce S.K. and Galatasaray S.K. at The Sukru Saracoglu Stadium in Istanbul on February 6, 2021. (Photo by Kenan Asyali / POOL / AFP) (Photo by KENAN ASYALI/POOL/AFP via Getty Images) - (crédito: POOL/AFP via Getty Images)

O alemão Mesut Ozil surpreendeu muitos dos amantes do futebol ao publicar uma imagem em sua conta no Instagram onde aparece com o corpo definido e musculoso. O ex-Real Madrid passou a se dedicar ao universo fitness após sua aposentadoria, em 2023.

Na imagem, Ozil aparece com a camisa levantada, exibindo o resultado do que chamou de “muito trabalho”. Outras fotos do ex-jogador da seleção da Alemanha com o “shape” em processo já haviam viralizado antes. Inclusive, uma das publicações acabou sendo elogiada por Cristiano Ronaldo, ex-companheiro do alemão no Real Madrid e famoso por valorizar sua forma física.

Aos 35 anos, Ozil teve como último clube o ?stanbul Ba?ak?ehir, da Turquia. As passagens mais longas e de maior destaque de sua carreira, que começou no Schalke 04-ALE, foram no Arsenal-ING e no Real Madrid-ESP.

Seu título de maior relevância foi a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil e conquistada pela Alemanha.

