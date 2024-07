Botafogo passa apuros, sofre com VAR, mas vence Cuiabá e fica em 2º

Na vida, há algumas certezas esportivas que o leitor precisa estar atento: o Botafogo nunca mais vencerá um torneio de expressão no Brasil. Seja por seus próprios deméritos ou pela falta de critério da arbitragem, especialmente, do VAR. E Pitta, cedo ou tarde, vai fazer um gol no Glorioso. E aí não tem Almada ou dinheiro de SAF que dê jeito. No entanto, o Glorioso, ao menos, se recusou a aceitar este roteiro e venceu o Cuiabá por 2 a 1, nesta quarta-feira (3), na Arena Pantanal, pela 14ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Tecnologia só existe contra o Botafogo

O jogo começou quente. Pitta, de um lado, obrigou John a uma grande defesa. Na resposta, Kauê, da entrada da área, abriu o placar para o Botafogo. Em seguida, Marllon, com uma cotovelada, tirou sangue da cabeça de Eduardo. Pênalti! Mas o VAR não existe quando o lance é favor do Mais Tradicional. Não houve sequer revisão. O sistema não perdoa a busca do sócio majoritário alvinegro, John Textor, por um futebol brasileiro mais transparente e imparcial. A tecnologia só é implacável contra o Glorioso. Assim, não demorou para apontar um empurrão infantil de Halter em Pitta na área. O viking guarani, então, cobrou penalidade no canto esquerdo e igualou o score.

VAR apronta de novo, mas Glorioso faz Justiça

O sistema não parou por aí. Filipe Augusto, do Cuiabá, sem bola, deixou as travas da chuteira em Gregore. Recebeu um amarelo de fachada. Nada de revisão. Em outros tempos, Marçal, em 2023, foi expulso imediatamente. Ou seja, agredir jogador do Botafogo está permitido pelo VAR. Porém, o time carioca tinha nomes melhores para voltar a estar na frente. Ponte, pegando rebote do goleiro Walter, recolocou a Estrela Solitária na frente. Justiça, portanto, no Mato Grosso. E com outra grande atuação de John, diga-se de passagem.

CUIABÁ 1×2 BOTAFOGO

14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 3/7/2024, às 19h (horário de Brasília)

Gols: Kauê, 4’/1ºT (0-1); Pitta, 44’/1ºT (1-1); Ponte, 30’/2ºT (1-2)

CUIABÁ: Walter; Alves, Marllon e Empereur (Fernandes, 37’/2ºT); Matheus Alexandre (Railan, Intervalo), Filipe Augusto, Denílson (Sobral, 32’/2ºT) e Ramon; Clayson (André Luis, 19’/2ºT), Cafú (Jadson, 32’/2ºT) e Pitta. Técnico: Petit

BOTAFOGO: John, Pontes, Bastos, Halter e Marçal (Cuiabano, 18’/2ºT); Gregore (Tiquinho, 18’/2ºT), Freitas, Kauê (Barbosa, 18’/2ºT) e Eduardo; Luiz Henrique (Romero, 24’/2ºT) e Júnior Santos (Hernández, 40’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa/MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG)

VAR: Charly Wendy Straub Derreti (Fifa-SC)

Cartão Amarelo: Empereur, Filipe Augusto, André Luis, Railan (CUI); Romero (BOT)

Cartão Vermelho:

