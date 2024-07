Basquete: Brasil enfrenta Camarões para seguir vivo no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira masculina de basquete deu o primeiro passo para manter vivo o sonho de classificar à Olimpíada de Paris, mas agora se depara com cenário decisivo. Após vencer Montenegro por 81 x 72 na estreia, na terça-feira, encara Camarões, nesta quinta-feira (4/7), às 13h, valendo a vaga na próxima fase do Pré-Olímpico, com transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Disney+. A partida em Riga, na Letônia, determina quem avança para a segunda fase, contra a dupla da chave vizinha, e apenas o campeão entre todos garante um lugar nos Jogos de Paris-2024.

Basta uma vitória para a equipe brasileira classificar para a próxima etapa. A situação atual do Grupo B tem o time verde-amarelo em segundo, com uma vitória e um jogo a menos em relação à Montenegro, líder após vencer Camarões por 70 x 66 ontem. Lanternas da chave, os africanos têm -4 no saldo.

Até a possibilidade de perder para os camaronenses pode fazer o Brasil avançar, desde que mantenha a diferença de cestas. Ser superado por até seis pontos levará a equipe verde-amarela à primeira colocação, enquanto um placar de sete a 12 coloca o país em segundo e a eliminação só viria se perdesse por mais de 13.

"O Pré-Olímpico é um torneio sempre muito difícil, cheio de nuances e tem mostrado isso mais uma vez. De uma coisa todos sabem: é preciso vencer o torneio para ir para Paris. É isso que temos que fazer como equipe", analisou o técnico Aleksandar Petrovic, de volta ao cargo há dois meses para substituir Gustavo de Conti, demitido em abril.

O treinador croata precisa pensar na situação da armação verde-amarela. Recuperado de uma lesão grave no joelho direito, sofrida na Copa do Mundo de 2023, em agosto, Raulzinho sentiu um novo problema, dessa vez, no músculo posterior da coxa esquerda, e está fora do Pré-Olímpico. Ainda em busca ficar 100% após um estiramento na panturrilha, Yago dos Santos é a esperança para assumir a responsabilidade junto a Marcelo Huertas, de 41 anos. O experiente armador anotou 17 dos 81 pontos contra Montenegro.

Além do veterano, o principal destaque do Brasil na estreia do torneio foi Bruno Caboclo, com 25 pontos, nove rebotes e três tocos. Apesar do brilho do ex-São Paulo, o brasiliense Gui Santos também participativo. Autor de nove cestas e oito rebotes, o jogador do Golden State Warriors, da NBA, prevê uma mudança da escola europeia para a africana.

"Estamos contentes. Foi um jogo muito difícil contra Montenegro, não ganhamos como queríamos, mas fomos uma equipe que lutou, mudando e ganhando o jogo no aspecto defensivo. Contra Camarões, é a mesma coisa, jogar firme. Eles têm intensidade, São atléticos, têm uma forma diferente de jogar, mas estamos todos na mesma página e vamos para cima para depois conhecer nosso confronto nas semifinais", disse o brasiliense

Na outra chave, a principal força é a Letônia, que venceu a Geórgia por 83 x 55 no primeiro jogo, mas perdeu o segundo para as Filipinas pelo placar de 80 x 89. Georgianos e filipinos se enfrentam hoje, às 9h30, para determinar quem se classifica para a próxima fase, em esquema de semifinal e final. As partidas do mata-mata serão no sábado e no domingo.

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini