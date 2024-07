Corinthians marca no fim, bate o Vitória e volta a vencer no Brasileiro

No sufoco, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Timão bateu o Vitória por 3 a 2, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Rodrigo Garro, duas vezes, e Giovane garantiu o triunfo aos 49 minutos do segundo tempo. Alerrandro anotou os dois para o Leão.

Com o resultado, o Corinthians segue no Z4, mas subiu para 17ª posição, com 12 pontos. Do outro lado, o Vitória cai para 16ª posição, também com mesmo número de pontos. Agora, os times voltam a campo no domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão. Já o Leão encara o Criciúma, às 18h30, no Barradão.

Garro salva o Timão no 1º tempo

Com técnico interino, o Corinthians iniciou o jogo com peças diferentes em comparação ao últimos jogos. E deu certo no começo. A equipe criou chances e foi mais agressiva no ataque. Pedro Henrique e Wesley tiveram oportunidades de marcar. No entanto, quem estufou as redes foi Rodrigo Garro, duas vezes. O segundo foi um golaço, de camisa 10, no ângulo. Aliás, os donos da casa também tiveram uma queda rendimento. Do outro lado, o Vitória, por sua vez, aproveitou o momento para sair mais ataque. Em uma das chances, Alerrandro aproveitou sobra dentro da área e igualou o placar. No fim, um duelo de mais vontade do que técnica.

Pouca inspiração

Na volta do intervalo, o Vitória voltou com uma postura mais agressiva. A equipe baiana adiantou a marcação e dificultou a saída de bola do Corinthians. No entanto, o jogo foi pouco inspirado para ambos os lados. O time paulista ficou mais postado na defesa e saiu nos contra-ataques, porém faltou organização para definir com precisão. Do outro lado, os baianos até tiveram momentos de pressionar, mas sempre erraram no último passe.

Final intenso

Em uma das investidas do Vitória, Janderson recebeu dentro da área, a bola bate na mão de Léo Maná e o árbitro marcou o pênalti. Alerrandro, com tranquilidade, anotou o gol do Leão na Neo Química Arena. Mas os paulistas não desistiram. No fim, Giovane, que entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória no apagar das luzes para alegria dos torcedores.

CORINTHIANS 3X2 VITÓRIA

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: 4/7/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele (Leo Maná, 37’/2ºT), Igor Coronado (Matheus Araújo, 25’/2ºT), Rodrigo Garro; Wesley (Ryan, 25’/2ºT), Pedro Henrique (Angel Romero, 14’/2ºT) e Yuri Alberto (Giovane, 37’/2ºT). Técnico: Raphael Laruccia.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius (Raúl Cáceres, 30’/1ºT), Wagner Leonardo, PK (Janderson, 15’/2ºT); Luan, William Oliveira, Jean Mota (Zé Hugo, 15’/2ºT), Matheuzinho; Alerrandro e Lucas Esteves. Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Rodrigo Garro, 25’/1ºT (1-0); Alerrandro, 36’/1ºT (1-1); Rodrigo Garro, 40’/1ºT (2-1), Alerrandro, 40’/2ºT (2-2), Giovane, 49’/2ºT (3-2)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartão amarelo: Igor Coronado, Yuri Alberto, Cacá (COR)

Cartão vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.