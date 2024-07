Euro-2024: Espanha bate Alemanha e quebra marca para ir às semis

A Espanha quebrou um recorde inédito na história da Euro durante a vitória por 2 x 1, nesta sexta-feira (5/7), pelas quartas de final da competição, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart. Após o apito final que rendeu a classificação espanhola às semifinais, com o gol marcado já na prorrogação por Mikel Merino, La Roja se tornou a primeira equipe a vencer cinco partidas consecutivas na história do torneio. Nenhuma outra seleção havia chegado a este cenário antes.

A vitória de La Fúria ainda quebra um jejum longevo em terras germânicas. O último da seleção vermelha havia acontecido há 89 anos, mais precisamente em 1935. Em Colônia, os espanhóis venceram por 2 x 1. Agora, a trupe de De La Fuente terá pela frente o vencedor do encontro entre França e Portugal.

Do lado dos donos da casa, a frustração em torneios de grande porte continua. Magoados com eliminações precoces nas últimas duas Copas do Mundo, também ficou pelo caminho na edição anterior da Euro. Em 2021, acabaram derrotados pela Inglaterra. Existem outros dados negativos dignos de citação para a trupe de Julian Nagelsmann. A Alemanha continua incapaz de bater a Espanha em torneios oficiais pelos últimos 36 anos.

O fim do encontro entre os tricampeões e dois maiores vencedores do torneio também terminou com o fim da linha para um importante personagem da Manchafst. O embate culminou na última aparição da carreira da lenda alemã Toni Kross. Campeão mundial com a camisa germânica, o meio-campista do Real Madrid e hexacampeão europeu pelo clube espanhol já havia anunciado que penduraria as chuteiras após o torneio continental.

Fatos e destaques à parte, a primeira etapa se destacou pelo excesso de faltas cometidas. Somente nos 45 minutos iniciais do confronto, 15 faltas foram marcadas pelo árbitro britânico Anthony Taylor. Foram oito a favor da Alemanha, e sete a favor da Espanha. Para se ter uma ideia, o número de finalizações proferidas pelos personagens no jogo foi inferior ao montante de faltas. Foram 11 batidas na bola.

Apesar disso, houveram chances concretas de gols pelos dois lados. Os espanhóis levaram perigo ao gol de Manuel Neuer com uma batida de perna esquerda de Nico Williams, de dentro da área, e finalização de longa distância do zagueiro Laporte. Ambas foram defendidas pelo goleiro alemão.

Os germânicos, apesar de terem registrado menos volume de jogo, tiveram oportunidades mais estridentes de estufar a rede. Com um cabeceio e um chute de pé direito, Havertz exigiu rápidas reações de Unai Simón.

Mesmo que ainda truncado e regrado por faltas, o ritmo da partida se desembrulhava ao decorrer da segunda etapa. Menos interessadas em se estudar, ambos os lados procuravam mais verticalidade para abrir o placar. E foi através de um dos jogadores mais entrosados com esta característica que a Espanha inaugurou o marcador. Na velocidade, Lamine Yamal recebeu do lado direito. Depois de limpar Mittelstadt, rolou para Dani Olmo estufar a rede com chute rasteiro: 1 x 0.

Com o gol sofrido, a Alemanha adotou postura mais aguda. As mudanças feitas pelo técnico Nagelsmann mostravam efeito. Recém substituído, Fullkrug serviu de pivô para rolar a pelota ao volante Andrich. Com uma finalização rápida, obrigou Unai Simón e fazer outra defesa de destaque. Minutos depois, Wirtz rolou para Fullkrug carimbar a trave rival.

Já cansada fisicamente, a Fúria cedia espaço às donas da casa com frequência cada vez maior. As chances de perigo alemãs eram mais e mais reincidentes. Aos 44 da segunda etapa, veio a redenção. Wirtz empatou a partida com um meio voleio após passe de cabeça de Kimmich: 1 x 1.

A prorrogação mostrava equipes pouco dispostas a saírem das casinhas para buscar um sucesso no apagar das luzes. A dois minutos da decisão por pênaltis, Dani Olmo apareceu de novo. Com a bola dominada no flanco esquerdo do ataque, colocou a pelota na cabeça de Mikel Merino. Bastou ao meio-campista da Real Sociedad escorar e encontrar o canto direito de Neuer para decretar a vitória e a classificação: 2 x 1. Nem mesmo a blitz alemã foi capaz de alterar o destino do confronto.

Ficha técnica:

Espanha 2 x 1 Alemanha - Quartas de final, Euro 2024

Data e hora: Cinco de julho de 2024, às 13h

Local: Stuttgart Arena, Stuttgart

Árbitro: Anthony Taylor, Inglaterra

Público: 54 mil

Gols: Dani Olmo, Mikel Merino (Espanha); Wirtz (Alemanha)

Cartões amarelos: Rudiger, Raum, Kroos, Mittelsdatadt, Schlotterbeck, Undav (Alemanha); Le Normand, Ferran Torres, Unai Simon, Carvajal, Rodri, Morata, Fabián Ruiz (Espanha)

Cartões vermelhos: Carvajal (Espanha)

Espanha

Simon; Carvaja, Le Normand (Nacho), Laporte e Cucurella; Pedri (Dani Olmo), Rodri e Fabián Ruiz (Joselu); Lamine Yamal (Ferran Torres), Morata (Merino) e Nico Williams (Oyarzabal). Técnico: Luis de La Fuente

Alemanha

Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (Muller) e Raum (Mittelstadt); Can (Andrich), Kroos, Sané (Wirtz), Gundogan (Fullkrug) e Musiala; Havertz (Anton). Técnico: Julian Nagelsmann

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

