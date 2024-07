Adeus fase de grupos, novo regulamento. Conheça a Nova Champions, que começa nesta 3ª

Champions League 2024/25, com muitas mudanças no formato, terá início nesta terça (9/7) - Reprodução/Site da Uefa - (crédito: Foto: Reprodução/Site da Uefa)

O título do Real Madrid ainda está fresquinho na memória, mas a Champions League 2024/25 já vai começar nesta terça-feira (9/7), com a primeira fase eliminatória. São jogos dos campeões de países menos ranqueados na UEFA. Porém, a Liga dos Campeões passou passou por uma reformulação profunda a partir desta temporada. Nada de fase de grupos, mais jogos e pontos corridos. Assim, para você entender o que mudou, o Jogada10 explica tudo sobre o novo regulamento e uma fase principal. Enfim, vamos lá!

Champions: sai fase de grupos e entra pontos corridos

Acabou o formato conhecido de oito grupos com 4 equipes, passando as duas primeiras para as oitavas e a terceira colocada seguindo para a Liga Europa (estilo como é atualmente a Libertadores e a Sul-Americana).

Agora chegou a vez de fase de liga, pois a Champions passa a ser fase de pontos corridos e com os 36 times. Ao fim desta fase, os oito primeiros avançam às oitavas, os times entre 9º e 24º lugares jogarão um mata-mata e do 25º ao 36º estarão eliminados. Mas há uma coisa, nesta fase de pontos corridos, os times farão oito jogos e não 35. Afinal, não serão todos contra todos. É o chamado modelo suíço (leia mais abaixo)

Sorteio dos jogos

Nesse caso, para se sortear os jogos de cada time na Champions, teremos os times divididos em quatro potes com 9 representantes. A divisão é pelo ranking:

Times do Pote 1 – Campeão da Champions passada (Real Madrid) e os oito times que se classificaram e estão mais bem ranqueados na Uefa. Dessa forma, não importa que seja campeão ou não em seu país.

Pote 2 – Os nove times que se classificaram e estão mais bem ranqueados na Uefa depois dos eleitos para o Pote 1;

Pote 3 – Os nove times mais se classificaram e estão mais bem ranqueados pela Uefa que se classificaram, mas ficaram atrás dos eleitos para o Pote 2 e 3;

Times do Pote 4 – Enfim, os nove times com os piores rankings na Uefa entre os classificados estarão neste pote.

Modelo suíço?

Trata-se de variação de um modelo que se vê nos jogos do Xadrez profissional. Dessa forma, há uma otimização para que os 36 times não precisem enfrentar todos contra todos. Assim, vamos dar como exemplo um caso considerando o Real Madrid, garantido no Pote 1.

Enfrentará dois times do Pote 1, dois times do Pote 2, dois times do Pote 3 e dois times do Pote 4. Total: 8 jogos.

Isso acontecerá com todos os times. Ou seja: cada um enfrenta dois times de seus próprios potes e dois times de cada um dos outros três potes.

O motivo: a Uefa espera, assim equilibrar as partidas. Além disso, com muitos superclássicos desde a primeira rodada. Mas este novo formato minimiza o risco de uma zebra. Até a temporada passada, times de menor força, dando a sorte de cair num grupo fácil, tinha maior chance avançar às oitavas. Agora, dificulta muito. Esta, alías, foi uma estratégia da Uefa para implodir uma possível criação de uma Liga entre os grandes clubes da Europa, insatisfeitos com jogos contra rivais fracos.

Repescagem para as oitavas

Como explicado, os oito primeiros da fase de liga estão garantidos nas oitavas e 16 times brigam pelas outras oito vagas em um playoff, o que é outra novidade. Este playoff terá um sorteio dirigido. A ideia é que o time mais bem colocado (o 9º) pegue o pior (24º), Mas a Uefa adotou a seguinte estratégia: os times em 9º e 10º saberão se enfrentam o rival em 23º ou o 24º nas bolinhas. E assim por diante: 11º e o 12º pegarão 20º ou 21º, e por aí vai. Dessa forma, quem vencer este mata-mata vança às oitavas contra o Top8.

Oitavas até a semifinal

Aqui quase nada muda: Mata-matas. Porém, há um chaveamento de forma que o primeiro colocado da fase de Liga só enfrente o segundo em uma eventual final. Assim, os times de um lado serão: 1º 4º 5º e 8º. Do outro outro: 2º, 3º, 6ºe 7º. Os mais bem colocados jogarão em casa a partida de volta.

Final

Em jogo único no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Qual fase começa nesta terça-feira?

Neste 9/7 rola a primeira fase eliminatória. Mas, diferentemente dos anos anteriores, quando os quatro países com menor ranqueamento se enfrentavam e avançavam para uma segunda fase, agora, a Uefa juntou estas duas fases. Serão 28 times divididos em 14 jogos em mata-matas. Estes 14 avançam à segunda fase. Veja abaixo os jogos de ida. Seis deles serão nesta terça-feira (9/7).

Jogos desta terça (horário de Brasília)

12h – Panevezys (Lituânia) x HJK (Finlândia)

13h45 – Haruns Spartans (Malta) x Lincoln Red (Gibraltar)

15h – Santa Coloma (Andorra) x Balkani (Kosovo)

15h – The New Saints (País de Gales) x Decic (Montenegero)

15h45 – Vikingur (Islândia) x Shamrock Rovers (Irlanda)

16h – Virtus (San Marino) x Steaua Bucaresti (Romênia)

Jogos desta 4ª (gorário de Brasília)

12h – Ordabasy (Cazaquistão)x Petroclub (Moldávia)

13h – Flora (Estônia) x Celje (Eslovênia)

14h – Riga (Letôniax Larne (Irlanda do Norte)

14h- Slovan Bratislava (Eslováquia) x Struga (Macedônia do Norte)

15h -Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Batumi (Geórgia)

15h – Ki (Ilhas Faroe) x Differdange (Luxemburgo)

15h45 -Dinamo Minsk (Belarus) x Pyunik (Armênia)

16h – Borac (Bósmia) x Egnatia (Albânia)

Segunda fase eliminatória

Os 14 times que avançam da fase anterior se juntam a outros 14 estão entre os pré-classificados por posição no ranking da Uefa e jogam mata-mata. Os pré-classificados são:

Qarabag (Azerbaijão)

Midtjylland (Dinamarca)

Apoel (Chipre)

Paok (Grécia)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Ferenvaros (Hungria)

Bodo/Glimt (Noruega)

Jagiellonia (Polônia)

Sparta Praga (Rep. Tcheca)

Fenerbahçe (Turquia)

Partizan (Sérvia)

Malmoe (Suécia)

Lugano (Suíça)

Dínamo de Kiev (Ucrânia)

Terceira fase eliminatória

Os sobreviventes seguem para a terceira fase (que terá um sorteio) e se juntam aos seguintes pré-classificados:

Red Bull Salszburg (Áustria)

Saint-Gilloise (Bélgica)

Rangers (Escócia)

Lille (França)

Twente (Holanda)

Slavia (Rep. Tcheca)

Quarta fase eliminatória

Quem avançar entra na fase de playoffs juntamente com estas quatro equipes pré-selecionadas:

Estrela Vermelha (Sérvia)

Galatasaray (Turquia)

Young Boys (Suíça)

Dinamo Zagreb (Croácia)

Somente aí se quaficam os sete que se juntam aos 29 da fase principal. Enfim, teremos os 36 times.

Quais os 29 classificados para a fase principal

Espanha – Real Madrid, Barcelona, Girona e Atlético de Madrid

Inglaterra – Liverpool, Aston Villa, Manchester City e Arsenal

Alemanha – RB Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Stuttgart e Bayern

Itália – Juventus, Atalanta, Bologna, Inter de Milão e Milan

França – Brest, PSG e Monaco

Portugal – Benfica e Sporting

Ucrânia – Shakhtar

Holanda – PSV Eindhoven e Feyenoord

Bélgica – Brugge

Escócia – Celtic

Áustria – Sturm Graz

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.