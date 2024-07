Há 10 anos, Brasília assistia "perplexa" o vexame do 7x1

"A inacreditável derrota do Brasil por 7 x 1 para a Alemanha fez muita gente abandonar os bares mais cedo. Alguns, choravam copiosamente. Houve quem escondesse a bandeira brasileira e mulher arrancando adereços verde e amarelos", disse um trecho da matéria do Correio Braziliense do dia 9 de julho de 2014, dia seguinte ao vexame vivido no Estádio do Mineirão pela Seleção Brasileira.

Há 10 anos, em um dia que começou "igual a tantos outros dias que precederam os jogos da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo", terminou de forma amarga e triste para muitos brasilienses após assistir o 7x1 a favor da Alemanha.

A atuação dos jogadores em campo não convenceu nem mesmo os mais otimistas leitores do Correio. No caderno Superesportes do dia seguinte, o jogador mais elogiado pelo leitores foi David Luiz, com uma nota de 5,26 pela atuação na partida. Para os analistas do Correio, contudo, o zagueiro fez uma partida nota 1.





O começo do fim?

São dez anos de uma reconstrução da Seleção após a eliminação na Copa de 2014. Desde então, o Brasil colecionou um título, a Copa América de 2019, mas também várias decepções como as eliminações na Copa de 2018, para a Bélgica, na de 2022, para a Croácia, e a final da Copa América de 2022, para a Argentina. A última, foi a derrota para o Uruguai nas quartas de final da Copa América de 2024.

Entretanto, para muitos, o começo da derrocada canarinha foi após a Copa de 2014.

Ainda após o jogo, a matéria "Sucessão de recordes negativos" do Correio, contabilizou o tamanho do estrago da partida sobre o Brasil. "Pior derrota da história do Brasil, performance humilhante de um país anfitrião, maior goleada em semifinais de copas… Além de ressaltar o fracasso verde-amarelo, as estatísticas de ontem colocam a Seleção em um seleto grupo, ao lado de Zaire, Coreia do Norte e Cuba", disse um trecho da matéria.







Com a derrota, o 7x1 se tornou a maior goleada em semifinais, e, entre campeões mundiais, a maior derrota do Brasil, a partida em que sofreu mais gols, maior derrota de seleções anfitriãs e maior derrota do Brasil em todos os torneios. Já entre as maiores goleadas da história das Copas do Mundo, o Brasil garantiu, na época, o 12º lugar.

O jogo marcou também o momento em que Ronaldo Fenômeno perdeu o título de maior artilheiro em Copas, com o gol do atacante alemão Miroslav Klose, também no 7x1, que passou a ter 17 gols pela seleção.