Palmeiras envia proposta de pré-contrato a Gabigol, do Flamengo

Mais capítulos da novela envolvendo a possível ida de Gabigol, do Flamengo, ao Palmeiras. Nesta segunda-feira (8), o Alviverde formalizou uma proposta de pré-contrato ao jogador, que tem vínculo encerrando com os cariocas em dezembro de 2024, podendo, assim, acertar com um novo clube para 2025.

A informação é da TNT Sports. A proposta agora está nas mãos do atacante e de seu empresário, Júnior Pedroso. Com apenas cinco jogos no Brasileirão, Gabi poderia até ser uma contratação para a atual janela, que abrirá nesta quarta (10). Mas, para isso, o Palmeiras teria que arcar com a transação, acertando valores com o Flamengo.

LEIA MAIS: Palmeiras negocia transferência de Jhon Jhon para o Bragantino

Para tal, o time carioca só aceitaria proposta com jogador para troca. Dudu, por exemplo, estava na lista, mas os times desistiram desse molde. Com o impasse, o Palmeiras mudou a opção e agora tenta garantir o jogador para 2025 sem precisar pagar por seus direitos econômicos.

Há três jogos sem ser relacionado, Gabigol voltará a estar à disposição de Tite para o duelo contra o Fortaleza. O clube não tem intenção de vender o jogador. Caso de fato atue contra os cearenses, chegaria ao limite de seis jogos pelo Fla no Brasileirão. Dessa forma, se entrasse em campo de novo, não poderia atuar por outro clube brasileiro em 2024 no certame.

De acordo com o “ge”, porém, o Flamengo ainda visa uma possível transferência de Gabi para fora do país.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.