Dorival e dirigentes da Seleção ficam presos nos EUA

O técnico Dorival Jr. e dirigentes da CBF ainda estão nos EUA após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa América. O grupo ficou retido no país devido à passagem do furacão Berryl, que atingiu a região do Texas e afetou o tráfego no aeroporto de Houston. A informação é do Uol.

Sem o voo inicialmente previsto, a alternativa é uma outra rota entre Las Vegas e Rio de Janeiro. Existe a expectativa de que o embarque seja realizado nas próximas horas, com a chegada prevista para a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira (11). No grupo, além de Dorival, está Rodrigo Caetano, coordenador de seleções da CBF.

O problema afetou apenas a comissão técnica e dirigentes. Em relação aos jogadores, todos conseguiram retornar normalmente.

Após a queda na competição continental, a Seleção Brasileira volta a campo em setembro, quando encara o Equador pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.