Vídeo de salto de Rebeca Andrade estraga surpresa para Paris; entenda

As redes sociais se encantaram com um vídeo da ginasta brasileira Rebeca Andrade executando um salto inédito e que não conta com nota oficial para competições internacionais. Entretanto, a divulgação do vídeo estragou a surpresa para os fãs do esporte, caso ele seja executado por Rebeca nas Olimpíadas de Paris.

As imagens, que foram divulgadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em um vídeo em homenagem ao treinador da ginasta Francisco Porath Neto, conhecido como Chico, teriam sido vazado antes do previsto.

De acordo com informações do jornalista Demétrio Vecchioli, da coluna Olhar Olímpico, do UOL, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) tinha interesse em divulgar o vídeo mais perto das Olimpíadas de Paris, onde Rebeca deve executar o salto, como forma de "jogar pressão na adversárias", como por exemplo Simone Biles.

Contudo, o vazamento do vídeo a 18 dias dos Jogos Olímpicos, poderia dar tempo hábil para outras ginastas se prepararem para executar saltos mais difíceis.

O Triplo Twist Yurshenko (TTY) nunca foi executado em uma competição internacional, por isso, não faz parte do código de pontuação da modalidade. Como não existe pontuação, a nota de partida dele também não existe e requer uma discussão técnica sobre o tema.

Veja o vídeo do salto