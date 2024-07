Vasco anuncia Philippe Coutinho às 11h11: "O mágico voltou"

Fim da novela. A contratação mais esperada pelos vascaínos finalmente ocorreu. O Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira (10/7), a contratação do meia-atacante Philippe Coutinho. Em uma postagem exatamente às 11h11, em referência ao número que o atleta vai utilizar, o clube carioca divulgou o acerto com o craque. Confira:

Os vascaínos aguardavam o anúncio da contratação do jogador desde a manhã desta terça (9/7). A hashtag #coutinhoday# ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no X, também conhecido como Twitter, durante quase todo o dia.



Cria da base de São Januário, Coutinho assinou com o Vasco até 30 de junho de 2025. Ele chega por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra. Na última temporada, defendeu o Al-Duhail, do Qatar. Ele deixou o clube carioca, logo que completou 18 anos, em julho de 2010, vendido para a Internazionale de Milão. Atuou também pelo Espanyol, da Espanha; Liverpool, da Inglaterra, Barcelona, da Espanha; e Aston Villa.

Coutinho tem 43 jogos (entre 2009 e 2010) pelo Vasco, com cinco gols marcados e 11 assistências. Pela Seleção Brasileira, Coutinho disputou 68 jogos, marcando 21 gols e contribuindo com nove assistências. Ele fez parte da equipe que disputou a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, além de quatro edições da Copa América: 2015, 2016, 2019 e 2021. Ele venceu a de 2019, disputada no Brasil.



A reestreia de Coutinho com a camisa do Vasco deve ocorrer na semana que vem, em Goiânia, contra o Atlético-GO. A janela de transferências para o futebol brasileiro abre apenas nesta quarta e os novos jogadores terão condição de jogo apenas a partir da próxima rodada.