Referência do polo aquático lança livro para potencializar vidas e carreiras

Ex-capitã da Seleção Brasileira de polo aquático e eleita uma das sete melhores jogadoras do mundo em 1998, Cristiana Pinciroli lançou, nesta quarta-feira (10/7), em São Paulo, a segunda edição do livro Esporte, um palco para a vida, disponível nas principais livrarias do país. A obra atualizada da Primavera Editorial mantém a proposta da edição anterior, de inspirar carreiras, esportivas ou não, a partir da experiência no alto rendimento

A publicação teve a colaboração de Pedro Pinciroli Júnior, pai de Cristiana e atleta olímpico de polo aquático com participações nos Jogos de Tóquio-1964 e México-1968. O livro traz histórias, métodos e funciona como um manual estratégico para ilustrar a aplicação dos princípios do esporte na conquista do sucesso em diferentes áreas e alcance do equilíbrio na vida pessoal.

A principal novidade da segunda edição da obra é a inclusão de estudos recentes e entrevistas com especialistas em desempenho humano, capazes de reforçar a aplicabilidade dos conceitos apresentados. Cristiana Pinciroli também ouviu atletas, e técnicos, com objetivo de levar uma abordagem multifacetada sobre como as disciplinas e as habilidades desenvolvidas no esporte podem ser transferidas para qualquer área de atuação profissional e pessoal.

Armador da Seleção Brasileira de basquete em três Olimpíadas — Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024 —, Marcelinho Huertas trata a obra como leitura obrigatória. “Ao ler o livro, você é conduzido para uma jornada virtual, mergulhando nas experiências dos autores e de outros atletas de elite à medida que descrevem os eventos que ocorrem em suas vidas e carreiras. Sem sobra de dúvidas, é uma leitura obrigatória para todos que aspiram uma vida gratificante e desejam revelar o melhor de si, pois ilustra como toda história de sucesso é entremeada com derrotas, desafios e momentos de dor e glória.”

Velejadora bicampeã olímpica da classe 49er FX nos Jogos do Rio-2016 e Tóquio-2020, Kahena Kunze define o trabalho dos Pinciroli como “Bíblia do esporte”. "A Cris e o Pedro simplesmente conseguiram escrever de uma forma natural, verdadeira e incrível a jornada desde os pequenos aos grandes detalhes de um atleta de alta performance, amantes do esporte, como nós. É um livro que sempre gostarei de consultar, ler e reler."

Cristiana Pinciroli vive nos Estados Unidos, mas passa temporada no Brasil para o lançamento da nova obra (foto: Divulgação)

Mais sobre a autora

Cris Pinciroli é uma ex-atleta destacada e executiva. Foi capitã da Seleção Brasileira de polo aquático, jogou profissionalmente na Itália e conquistou vários títulos europeus. Em 1998, após o terceiro Campeonato Mundial, foi reconhecida como uma das sete melhores jogadoras da modalidade, integrou o All-Star Team e se destacou como vice-artilheira do torneio.

Em 1999, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Paralelamente à carreira esportiva, dedicou-se durante 25 anos como executiva focada em desenvolvimento humano. Recentemente, fundou uma empresa de coaching, mentoria e palestras, na qual promove o desenvolvimento de potencial humano, buscando alta performance e felicidade, tanto no esporte quanto na vida profissional e pessoal.